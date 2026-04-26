Sinan Engin şimdiden duyurdu: Yasin Kol iddiası

Sinan Engin şimdiden duyurdu: Yasin Kol iddiası
Yorumcu Sinan Engin, Galatasaray-Fenerbahçe ve hakem Yasin Kol'la ilgili konuştu. Engin, derbide eksik kalan tarafın kazanamayacağını belirtirken, hakem Yasin Kol'la ilgili de bir iddiada bulundu.

Yorumcu Sinan Engin, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirirken, hakem Yasin Kol'la ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu.

Engin, karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:
"Galatasaray kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur. Fenerbahçe kazanırsa yarışa ortak kolur. Kalan 3 maçı kesin kazanırlar diyemiyorsun. Eğer derbide hangi takım 10 kişi kalırsa o maçı kazanamaz. Kart görmemeleri çok önemli."

"YASİN KOL ELEŞTİRİLECEK"

Engin, maçın hakemi Yasin Kol'la ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Yasin Kol nasıl maç yönetirse yönetsin yenilen takım hakeme ağır eleştiri yapacak. Ama Türkiye'de bir prosedür vardır en iyi hakemi atarsın. Sonuçta bu da Türkiye'nin derbisi. O yüzden Halil Umut Meler'in atanması gerekiyordu. Yasin Kol sosyal medya hesaplarının hepsini kapatmıştır. Sosyal medyaya kulak asarsa konsantre olamaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

