Son dakika | Mersin’de 2 kardeşin ölümünde şoke eden ilk sonuç! Fosfor sinir gazı tespit edildi

Karaman’dan tatil için gittikleri Mersin’in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucunda geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 2 kardeş Azra (8) ve Ömer Selim Tülü'nün (5) ölümlerine ilişkin kan donduran sonuç çıktı. Uzman ekipler, ailenin kaldığı ikamette, insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit etti.

2 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Yaşamını yitiren iki kardeşin cansız bedenleri, Bozyazı Devlet Hastanesi morgundaki ön otopsinin tamamlanmasıyla Paşakonağı Mezarlığı'na götürüldü. Kardeşlerin cenaze namazına, aile yakınlarının yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, AKP İlçe Başkanı Gökhan Zor ve vatandaşlar da katıldı.

Yine bir aile yine bir zehirlenme faciası! İki kardeş öldü hamile anne ve baba yaşam savaşı veriyor

İlçe Müftüsü Yakup Avcı'nın kıldırdığı namazın ardından çocukların cenazeleri dualarla defnedildi.

HAMİLE ANNE YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen 6.5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Ebru Tülü’nün yoğun bakımda olduğu, Musa Tülü’nün ise servise alındığı öğrenildi.

AFAD ZEHİRLİ GAZ TARAMASI YAPTI!

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşanan acı olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çocukların kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor talep edildi.

Başsavcılığın talimatıyla ilçeye yönlendirilen AFAD ekipleri, ailenin kaldığı 2 katlı bina, bina çevresi ve yolculuk yaptıkları araçta incelemelerde bulundu. Tahliye edilen binada cihazlarla zehirli gaz ve kimyasal madde taraması gerçekleştiren ekipler, hava kalitesini kontrol etti. İncelemenin ardından bina yeniden girişe kapatıldı.

2 çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti: Polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

Yaşanan acı olayın nedenine ilişkin bayat tavuk eti zehirlenmesinden, buğdayların ilaçlanmasına kadar birçok iddia ortaya atılırken kesin nedenin otopside alınan örnekler üzerine yapılacak inceleme ile belirleneceği ifade edildi. Çocukların kesin ölüm nedeninin alınan örnekler üzerinde toksikolojik ve histopatolojik inceleme sonucunda belirleneceği laboratuvar incelemesinin devam ettiği de belirtildi.

ODADA FOSFOR SİNİR GAZI TESPİT EDİLDİ

AFAD ekipleri, soruşturma kapsamında bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaparken ailenin kaldığı konut, konutun çevresi ve araçları detaylı bir biçimde incelendi. Yapılan araştırmada ailenin yattığı odada insan sağlığının tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildiği bildirildi. Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metre karelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. (AA - DHA)