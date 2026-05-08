Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır davasında pişkin sözler! "Bu eziyetse Kızılay'da beni sallandırın"

Kamuoyunda “Aleyna Çakır cinayeti” olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin davada, sanık Ümitcan Uygun’un yargılandığı dosyada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Uygun’un “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirmek” ve “eziyet etmek” suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, başka bir suçtan tutuklu olan sanık Ümitcan Uygun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı.

Mahkeme başkanı, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderildiğini hatırlatarak savcıya söz verdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı sanık Uygun'un "intihara teşvik etme" ve "eziyet etme" suçlarını işlediğini belirterek, toplamda 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

"ALGI OLUŞTURULUYOR" DİYEREK REDDETİ

Mütalaa sonrası savunması sorulan Uygun, savcılığın mütalaasını kabul etmediğini ve medyada kendisine karşı bir algı oluşturulduğunu ileri sürdü. Savunma yapan sanık Uygun, “Doğru bilinen bir yanlış var. Aleyna Çakır dosyasında ben cinayetten yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ben cinayetten aklandım. Ama karşı taraf medyayı, sosyal medyayı seviyor ve bu hale getirdi. Benim infaz sürem de doluyor; ama çıkamıyorum ‘tehlikeli tutuklu’ statüm var” dedi.

"BİR TOKAT ATMAK EZİYETSE KIZILAY’DA DARAĞACI KURUN BENİ SALLANDIRIN”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Uygun sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Hakkımda istenen cezayı kabul etmiyorum. Hakkımda bir delil yok. Medyaya yansıyan görüntü Aleyna’nın öldüğü gün gibi yansıtılıyor. Ama bu olay daha önce gerçekleşti. Ben Aleyna’yı öldürmedim ama nasıl oluyorsa, bir tokat atmışım bunu da kabul ediyorum ve 'eziyet' deniyor buna. Bir tokat atmak eziyetse Kızılay’da darağacı kurun beni sallandırın

Sanık avukatı ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu.

"BU DOSYA 'BEN BİR KERE DÖVDÜM' DOSYASI DEĞİL"

Sema Esen’in ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

Eğer Sema Esen kendisini öldürdüyse ki bunu kabul etmiyoruz. Ama Ümitcan Uygun'un tehditleri, yönlendirmesi, şiddeti söz konusu. Bunlar mesajlarla kanıtlı. Tanıklar da Uygun'un sürekli şiddet uyguladığını, Sema Esen'in vücudunda morluklar olduğunu anlattı. Bu dosya 'Ben bir kere dövdüm' dosyası değil. Burada sistematik şiddet ve tehdit var. Kendisinin infaz süresi dolmak üzere ve çıkabilir. Bu yüzden hükümle birlikte sanık Uygun'un tutuklanmasını talep ediyoruz.

GELECEK CELSE MAHKEME SALONUNDA OLACAK

Ara kararını duyuran mahkeme heyeti, sanık avukatının süre isteğini onayladı. Mahkeme ayrıca bir sonraki oturumda sanığın duruşma salonunda bizzat hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sanal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un hakkında dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor. (DHA)