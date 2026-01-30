Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde tanıklar zorla getirilecek

Davanın sanığı Ümitcan Uygun, maktule Sema Esen’e yönelik "intihara teşvik etme", "intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlamalarıyla yargılanıyor. Halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunan Uygun, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak eski savunmalarını yineledi.

AVUKATLARDAN TANIK TALEBİ ÇIKIŞI

Duruşmada söz alan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, beş celsedir gelmeyen tanıkların dosyaya bir katkı sunmayacağını belirterek, bu kişilerin dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti. Yıldırım, önemli tanıkların savcılık aşamasında zaten ifade verdiğini hatırlatarak yargılamanın hızlanması gerektiğini vurguladı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 8 MAYIS’TA

Mahkeme heyeti, henüz dinlenemeyen tanıklar hakkında son kez zorla getirme kararı çıkarılmasına ve bir sonraki celsede mütalaanın hazırlanmasına karar verdi. Adalet arayışının sürdüğü davanın karar aşamasına yaklaşacağı bir sonraki duruşma, 8 Mayıs saat 10.00'da görülecek.