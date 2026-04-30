15 bin kişilik dev kanıt: Sıvı formu karaciğeri bitiyor!

Tüm meyvelerin karaciğer üzerindeki etkisi aynı değildir, özellikle işlenmiş ve şekerlenmiş formlarda tüketildiklerinde durum değişir. Bilim insanları, sıvı ve şekerli meyve ürünlerindeki şekerlerin yağlı karaciğer hastalığı riskini artırabileceğini belirtiyor. Bu sorun özellikle vücut tarafından çok daha hızlı emilen meyve suları, içecekler ve şuruplu meyveler için geçerlidir. Bunlar yağ depolanmasını ve metabolik bozuklukları teşvik edebilir.

NAFLD genellikle belirti vermez ancak ciddi hastalıklara yol açabilir, bu nedenle önleme çok önemlidir.

Çin'de araştırmacılar, diyete eklenen şekerlerin alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) geliştirme riskini etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini araştırmaya karar verdiler. Ayrıca şekerin katı veya sıvı formunun önemli olup olmadığını da değerlendirdiler.

Çalışmaya, başlangıçta karaciğer hastalığı, diyabet, kanser veya kardiyovasküler hastalığı olmayan toplam 15.538 kişi dahil edildi. Katılımcılar yaklaşık 4 yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında 3.476 yeni NAFLD vakası teşhis edildi.

British Journal of Nutrition'da yayınlanan detaylı bir analizde, en fazla ilave şeker tüketen kişilerin, en az tüketenlere kıyasla NAFLD geliştirme riskinin %18 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Ek olarak, en zararlı ilişki sıvı şekerlerde bulundu ; bu grupta risk yaklaşık %20 daha yüksekti. Önemli olarak, tatlılar gibi katı ürünlerdeki ilave şekerler söz konusu olduğunda böyle bir ilişki bulunmadı.

Araştırma, şekerli içeceklerin NAFLD riskiyle en çok ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar ayrıca, içeceklerdeki şekerin vücut tarafından daha hızlı emildiğini de belirtti. Bu durum karaciğerde yağ üretimini artırabilir ve sıvılar yoluyla alınan kalorilerin tokluk hissi yaratma olasılığı daha düşük olduğundan enerji fazlalığına yol açabilir.

Çalışma popülasyonunda ilave şeker alımının ortalama günlük miktarı 20,8 gram olup , bu miktar Çin diyet önerileri dahilindeydi ve katılımcıların sadece küçük bir yüzdesi günlük 50 gramı aşmıştı.

Alkol bağımlılığı olmayan kişilerde karaciğer hücrelerinde yağ birikmesi, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı olarak adlandırılır.

Hastalık uzun süre belirti vermeyebilir ancak hepatit, fibroz, sirozun yanı sıra tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini artırır.

Şu anda NAFLD için etkili bir farmakolojik tedavi bulunmamaktadır, bu nedenle önleme, özellikle diyet ve yaşam tarzı, çok önemlidir.