İncil sandı, film repliği çıktı! Hegseth'in skandal duasına tepki yağdı

ABD’de Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pentagon’da düzenlenen bir ibadet sırasında yaptığı konuşma, beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hegseth’in dua olarak okuduğu metnin bir bölümünün, ünlü film “Pulp Fiction” için yazılmış diyaloglardan alındığı ortaya çıktı.

İlk olarak Word&Way tarafından gündeme getirilen olayda Hegseth, söz konusu metni İran üzerinde vurulan iki hava kuvvetleri personelini kurtarma görevinde yer alan bir “görev planlayıcısından” aldığını söyledi. Ancak duanın giriş kısmındaki ifadelerin, Quentin Tarantino ve Roger Avary tarafından yazılan ve filmde Samuel L. Jackson’ın canlandırdığı karakterin kullandığı sözlerle örtüştüğü belirtildi.

UYARLAMA YAPTI

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Söz konusu replikler filmde, İncil’den alıntı gibi sunulsa da gerçekte kurgu metin olarak biliniyor. Hegseth’in okuduğu duada ise bu ifadelerin askeri birlik ve görev bağlamına uyarlanarak değiştirildiği dikkat çekti.

Pentagon’da son aylarda düzenli olarak dini etkinlikler organize eden Hegseth’in bu çıkışı, siyasi baskının arttığı bir dönemde geldi. ABD Temsilciler Meclisi’nden dokuz Demokrat üye, Hegseth hakkında “savaş suçları, yetkiyi kötüye kullanma ve Savunma Bakanlığını yanlış yönetme” suçlamalarıyla azil süreci başlatmıştı.

AZİL BASKISI SÜRERKEN ÇARPICI HATA

Demokrat Kongre üyesi Yassamin Ansari, Hegseth’in “yeminini ihlal ettiğini ve ABD askerlerini tehlikeye attığını” savunarak görevden alınması çağrısında bulundu. Ancak Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle azil sürecinin başarıya ulaşmasının zor olduğu değerlendiriliyor.

ABD tarihinde bugüne kadar hiçbir kabine üyesi azil yoluyla görevden alınmazken, 1876 yılında dönemin Savaş Bakanı William Belknap oylama öncesinde istifa etmişti.