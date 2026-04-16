Washington karıştı: Savunma Bakanı için görevden alınma önergesi

ABD siyasetinde Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik sert suçlamalar içeren yeni bir azil girişimi gündeme geldi. Temsilciler Meclisi’ndeki 12 Demokrat üye, Hegseth’in görevden alınması için hazırlanan önergeye imza attı.

Axios’un ulaştığı taslağa göre, önergeyi Kongre’nin ilk İran kökenli Demokrat üyesi Yassamin Ansari sunacak. Girişime Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Sarah McBride ve birkaç Demokrat vekil daha destek veriyor.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

Önergede Hegseth’in İran’a yönelik askeri operasyonlarda “Kongre onayı olmadan hareket ettiği”, sivillerin hedef alındığı saldırılar nedeniyle “uluslararası hukuk ihlali ve savaş suçu işlendiği” iddiaları yer aldı. Ayrıca bazı askeri bilgilerin yanlış yönetildiği ve Kongre denetiminin engellendiği ileri sürüldü.

Demokrat üyeler, Hegseth’in bazı yetkililere karşı siyasi amaçlı soruşturmalar yürüttüğünü ve yetkisini kötüye kullandığını da savundu.

PENTAGON'DAN RET MESAJI

Pentagon ise iddiaları reddederek Hegseth’in görevini sürdürdüğünü ve “ülke güvenliğini koruma görevine devam edeceğini” açıkladı.

Kongre’de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu nedeniyle azil sürecinin ilerlemesinin düşük ihtimal olduğu belirtilse de, girişim Washington’da siyasi tansiyonu yükseltti.