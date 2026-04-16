Washington karıştı: Savunma Bakanı için görevden alınma önergesi

ABD Temsilciler Meclisi’nde 12 Demokrat üye, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında “yetkisiz savaş yürütme, savaş suçu ve görevi kötüye kullanma” iddialarıyla azil süreci başlatılması için önerge hazırladı. Kongre’de büyük tartışma yaratan girişimin, Hegseth’in İran’a yönelik askeri operasyonlardaki rolü nedeniyle gündeme geldiği belirtildi.

ABD siyasetinde Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik sert suçlamalar içeren yeni bir azil girişimi gündeme geldi. Temsilciler Meclisi’ndeki 12 Demokrat üye, Hegseth’in görevden alınması için hazırlanan önergeye imza attı.

Ateşkes sonrası ilk doğrudan temas: ABD ve Hamas Kahire’de masaya oturduAteşkes sonrası ilk doğrudan temas: ABD ve Hamas Kahire’de masaya oturdu

Axios’un ulaştığı taslağa göre, önergeyi Kongre’nin ilk İran kökenli Demokrat üyesi Yassamin Ansari sunacak. Girişime Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Sarah McBride ve birkaç Demokrat vekil daha destek veriyor.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

Önergede Hegseth’in İran’a yönelik askeri operasyonlarda “Kongre onayı olmadan hareket ettiği”, sivillerin hedef alındığı saldırılar nedeniyle “uluslararası hukuk ihlali ve savaş suçu işlendiği” iddiaları yer aldı. Ayrıca bazı askeri bilgilerin yanlış yönetildiği ve Kongre denetiminin engellendiği ileri sürüldü.

Demokrat üyeler, Hegseth’in bazı yetkililere karşı siyasi amaçlı soruşturmalar yürüttüğünü ve yetkisini kötüye kullandığını da savundu.

PENTAGON'DAN RET MESAJI

Pentagon ise iddiaları reddederek Hegseth’in görevini sürdürdüğünü ve “ülke güvenliğini koruma görevine devam edeceğini” açıkladı.

Kongre’de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu nedeniyle azil sürecinin ilerlemesinin düşük ihtimal olduğu belirtilse de, girişim Washington’da siyasi tansiyonu yükseltti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dünya
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar