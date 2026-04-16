Ateşkes sonrası ilk doğrudan temas: ABD ve Hamas Kahire’de masaya oturdu

ABD ile Hamas arasında, 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkesin ardından ilk doğrudan görüşmenin gerçekleştirildiği iddia edildi. CNN’e konuşan iki Hamas yetkilisi, görüşmenin 14 Nisan’da Mısır’ın başkenti Kahire’de yapıldığını ileri sürdü.

İddiaya göre, ABD heyetine Trump’ın ekonomik normalleşme dosyalarından sorumlu Büyükelçi Aryeh Lightstone başkanlık etti. Heyette ayrıca Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov’un da bulunduğu belirtildi.

İSRAİL ATEŞKES YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ

Hamas tarafını ise Siyasi Büro Üyesi ve Gazze’deki lider Halil el-Hayye’nin temsil ettiği öne sürüldü. Görüşmede Hayye’nin, saldırıların durdurulması ve Gazze’ye insani yardım akışının artırılması gerektiğini vurguladığı, ayrıca İsrail’in ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ilettiği iddia edildi.

ABD’li yetkililerin ise görüşmeyi, Lightstone’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı temasların ardından gerçekleşen bir süreç olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bu görüşmelerde İsrail’in ateşkesin ilk aşamasındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getireceğine dair taahhüt verdiği öne sürüldü.

SİLAHSIZLANMA TALEBİ

Öte yandan İsrail’in, Hamas’ın silahsızlanma taahhüdünde bulunması halinde anlaşmanın diğer aşamalarının uygulanabileceğini savunduğu iddia edildi.

Hamaslı üst düzey bir yetkili ise teklifin taraflar arasındaki öncelik dağılımında ciddi dengesizlikler içerdiğini belirterek, İsrail’in güvenlik kaygılarının ön planda tutulurken Filistinlilerin insani, siyasi ve idari haklarının geri planda bırakıldığını ifade etti.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise CNN’in konuya ilişkin sorusuna, “Devam eden müzakereler hakkında yorum yapmıyoruz” yanıtını verdi.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü iddia edilirken, Ekim 2023’ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 344’e ulaştığı öne sürüldü.