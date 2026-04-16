İran’dan gövde gösterisi: Savaş sonrası İHA üretimi 10 kat arttı

İran Ordusu İcra Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza Şeyh, İsrail ile Haziran 2025’te yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından ülkenin insansız hava aracı üretim kapasitesinin yaklaşık 10 kat artırıldığını açıkladı. Şeyh, savunma sanayisindeki büyümenin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda olası yeni askeri senaryolara yönelik kapsamlı planlamaları da içerdiğini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Tuğgeneral Alirıza Şeyh, ülkenin savunma sanayi kapasitesi ve askeri hazırlık düzeyine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Şeyh, özellikle insansız hava araçları (İHA) üretiminde son dönemde kayda değer bir artış yaşandığını vurgulayarak, “İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından İHA üretimimiz yaklaşık 10 katına çıktı.” ifadelerini kullandı.

Artışın, yalnızca sanayi kapasitesinin genişletilmesi değil, aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek olası çatışmalara karşı hazırlık stratejisinin bir parçası olduğu aktarıldı.

“OPERASYONLAR ÖNCEDEN PLANLANDI” AÇIKLAMASI

Tuğgeneral Şeyh, Haziran 2025’teki çatışma sürecinde yürütülen askeri operasyonların ani kararlarla değil, önceden hazırlanan planlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Şeyh, bu planlamaların eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi döneminde şekillendirildiğini ve ilgili askeri birimlere önceden iletildiğini belirtti. Bu açıklama, İran ordusunun operasyonel hazırlıklarının uzun vadeli stratejik planlamalara dayandığı yönünde değerlendirildi.

“YENİ SALDIRILARA KARŞI HAZIRIZ” MESAJI

Açıklamasında ABD ve İsrail’i de işaret eden Şeyh, olası yeni saldırı senaryolarına karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Şeyh, “Herhangi bir saldırı durumunda daha önce belirlenen stratejik planlar devreye alınacaktır.” diyerek İran’ın askeri caydırıcılık politikasının sürdüğünü ifade etti.

Savunma yetkilisi ayrıca, ülkenin askeri kapasitesinin sadece üretim artışıyla değil, operasyonel planlama ve koordinasyonla da güçlendirildiğini dile getirdi. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

