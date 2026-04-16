Washington’da olağanüstü hazırlık: Otomotiv devleri savunma üretimine giriyor

azaldığı öne sürülen mühimmat stoklarını güçlendirmek için otomotiv sektörünün dev şirketleriyle temas kurduğu iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), artan küresel çatışmaların yol açtığı mühimmat tüketimini dengelemek amacıyla otomotiv sektörünü savunma üretim zincirine daha fazla dahil etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi savunma sanayisindeki üretim kapasitesini artırmak için Ford ve General Motors (GM) gibi büyük otomotiv üreticileriyle temas kurdu.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE TEMAS

İddialara göre Pentagon yetkilileri, Ford CEO’su Jim Farley ve GM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mary Barra’nın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek olası iş birliği modellerini görüştü.

Haberde, Ukrayna’daki savaş ve İran çevresinde yaşanan gerilimlerin ABD’nin mühimmat stoklarında ciddi azalmaya yol açtığı, bu nedenle alternatif üretim kapasitesi arayışının hızlandığı belirtildi.

Söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde, otomotiv sektörünün bazı üretim hatlarının savunma sanayisine entegre edilmesi ve kritik mühimmat üretiminde rol alması gündeme gelebileceği ifade ediliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

