Trump imzaladı, sistem değişti: Erkekler otomatik askerliğe kaydedilecek

ABD’de ulusal güvenlik politikalarının bir parçası olarak faaliyet yürüten Seçici Hizmet Sistemi (SSS), askerlik kayıt sürecinde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Kurum, 18 ile 25 yaş arasındaki erkek vatandaşların otomatik olarak sisteme dahil edilmesini öngören yeni uygulama için resmi adımları attı.

SSS tarafından hazırlanan düzenleme taslağı, mart ayı sonunda ilgili federal birimlere sunulurken, sistemin teknik altyapısının devlet veri tabanlarıyla entegre şekilde çalışacağı bildirildi. Böylece bugüne kadar bireylerin sorumluluğunda olan kayıt işlemleri doğrudan devlet tarafından gerçekleştirilecek.

YIL SONUNDA DEVREDE

Düzenlemenin dayanağını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Aralık 2025’te onayladığı 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası oluşturuyor. Söz konusu yasa, askerlik kayıt sürecinin otomatik hale getirilmesini zorunlu kılarken sistemin yıl sonuna doğru devreye alınacağı öne sürüldü.

SSS yetkilileri, yeni uygulamayla birlikte erkeklerin 18 yaşına girdikten sonraki 30 gün içinde otomatik olarak kayıt altına alınacağını açıkladı. Ayrıca sistemin, olası bir askeri seferberlik durumunda hızlı ve organize personel teminini amaçladığı vurgulandı.

SİSTEME KAYIT OLMAYANLAR CEZA ALACAK

Öte yandan kayıt yükümlülüğüne uymayanlar için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre, kayıt yaptırmayan ABD vatandaşları yüksek para cezaları ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca bazı kamu yardımlarından yararlanamama gibi yaptırımlar da gündemde.

ABD’de zorunlu askerlik uygulaması 1973 yılında kaldırılmış olsa da mevcut sistem, olası bir seferberlik durumunda hızlı mobilizasyon için aktif tutuluyor. Yeni düzenlemeyle, yapının daha merkezi ve otomatik bir hale gelmesinin hedeflendiği bildirildi.