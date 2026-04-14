ASKİ duyurdu: İki baraj tam dolu, bir baraj alarm veriyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara'da baraj doluluğu yüzde 39,36'ya ulaşarak geçen yılın üzerine çıktı; ancak kurak toprağın yağışı emmesi ve artan buharlaşma, aktif su miktarındaki artışı kısıtlıyor.

Kuraklık baskısının ardından Ankara’da barajlar yeniden yükselişe geçti. Son yağışlarla birlikte başkentte su seviyeleri artarken, tablo temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.

BAŞKENTTE DOLULUK ORANI YÜKSELİYOR

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı 14 Nisan itibarıyla yüzde 39,36 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 28,38’e kadar gerilemişti. Son yağışlarla birlikte yaşanan artış, kuraklık sonrası toparlanma sürecinin başladığını gösterdi.

AKTİF SU MİKTARINDA SINIRLI ARTIŞ

Barajlardaki kullanılabilir su miktarında da yükseliş dikkat çekiyor. Aktif doluluk oranı yüzde 32,15’ten yüzde 32,30 seviyesine çıktı. Ancak bu artışın sınırlı kaldığına dikkat çekiliyor. Yetkililer, mevcut seviyenin uzun vadeli su güvenliği açısından yeterli olmadığını vurguluyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 14 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

  • Akyar Barajı: %71,81
  • Çamlıdere Barajı: %33,53
  • Çubuk 2 Barajı: %66,38
  • Eğrekkaya Barajı: %73,32
  • Kargalı Barajı: %100.00
  • Kavşakkaya Barajı: %56,79
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %33,30
  • Peçenek Barajı: %26,44
  • Türkşerefli Barajı: %6,35

YAĞIŞLAR ETKİLİ AMA YETERLİ DEĞİL

Uzmanlara göre yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranının istenilen seviyeye ulaşamamasının arkasında iki temel neden var. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan toprak, düşen yağışın önemli bir bölümünü emiyor. Buna ek olarak artan sıcaklıklar buharlaşmayı hızlandırarak suyun barajlara ulaşmasını sınırlıyor.

Su seviyelerindeki artış olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de kalıcı bir rahatlama için yeterli görülmüyor. Uzmanlar, yağışların düzenli devam etmesi gerektiğini vurgularken, su tasarrufunun hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Mevcut tablo, Ankara’nın su yönetiminde dikkatli adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara gibi 6 milyona yakın nüfusu olan ve barajlara bağımlı bir kentte doluluk oranı, her sabah açılan musluğun güvencesidir. Çamlıdere'nin seviyesi düştüğünde Ankaralıların hayatları direkt olarak etkileniyor. ASKİ'nin her gün güncellediği veriler bu nedenle soyut bir istatistik değil, şehrin su geleceğinin en özlü göstergesi.

BARAJIN DOLULUK ORANI NASIL YORUMLANIR?

Barajdaki mevcut su miktarının, barajın taşıyabileceği maksimum hacme bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilen yüzdeye doluluk oranı denir. Tek başına sabit bir değer değildir; yağış aldığında yükselir, tüketim arttığında ve kuraklık geldiğinde düşer. Büyükşehirlerde su kesintisi ve kuraklık riskinin değerlendirilmesinde kullanılan temel göstergedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

