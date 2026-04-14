Ankara’da 9 saatlik su kesintisi: ASKİ 3 ilçeyi duyurdu

Ankara’da 9 saatlik su kesintisi: ASKİ 3 ilçeyi duyurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
14 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın Akyurt, Gölbaşı ve Nallıhan ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre bazı mahallelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek. Kesintilerin şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

14 NİSAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

14 Nisan 2026 Salı günü Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

14 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

Ankara, Akyurt – Yeşiltepe Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026
  • Saat: 10:20 – 15:00 – Süre: 4 saat 40 dakika
  • Konum: Esnaf Sokak içerisi
  • Sebep: Q 110'luk içme suyu dağıtım şebeke hattı arızası

14 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Ankara, Gölbaşı – Ballıkpınar, Hacıhasan, Hacılar, Karşıyaka Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat
  • Konum: Ballıkpınar Mahallesi (tamamı), Hacıhasan Mahallesi (tamamı), Hacılar Mahallesi (bir kısmı), Karşıyaka Mahallesi (bir kısmı); Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu üzeri
  • Sebep: Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 2800'lük yağmur suyu hattı imalatı çalışması

14 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Ankara, Nallıhan – Çayırhan Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026
  • Saat: 10:10 – 15:05 – Süre: 4 saat 55 dakika
  • Konum: Hürriyet Bulvarı; 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. Sokaklar
  • Sebep: Dağıtım şebeke hattı arızası

14 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

