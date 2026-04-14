Ankara'da elektrik alarmı: 8 saat sürecek hazırlıksız yakalanmayın
14 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın 20 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt - Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşcu, Yenidoğan, Örnek Kuşcu Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşcu Mücavir, Köy Yolu Altı (Kuzey), Köy Yolu Üstü (Güney), Yenidoğan, Örnek Kuşcu
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: 252
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ - Aydıncık
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Aydıncık
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ - Kavaklı, Aydıncık
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Kavaklı, Aydıncık
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş - Çoklu Mahalle ve Mevkiler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: Köy Hizmetleri, Kara Koyunlu Çiftliği, Ahlatlı, Eski Ankara Yolu, Tekke Küme, Kiraz Dibi, 25, Hükümet, Akpınar, 572, Çamözü, Alay Mevki
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala - Atatürk, Koçyayla, Ziya Gökalp, Afşar, Abazlı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 11:30 - Süre: 2.5 Saat
Konum: Atatürk, Koçyayla, Ziya Gökalp, Afşar, Abazlı
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala - Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel, Çiğdemli
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel, Çiğdemli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala - Çatalören, Çatalçeşme
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Çatalören, Çatalçeşme
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı - DERELİ
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: DERELİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Beypazarı - ADAÖREN
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat
Konum: ADAÖREN
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere - Doğanlar
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: Doğanlar
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere - Merkez Yediören
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya - Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: Dodurga Mahallesi, Dodurga Köyü Yolu, Alacaatlı Mahallesi, Alacaatlı, SEVKUR, 3276, 3318, KAÇKAR KARDELEN SİTESİ, 3363, 3313, 3442/1, YED SİTESİ, 2866, 3346, YEŞİLPARK SİTESİ, IŞILTAN KON. YAP KOOP., ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ, 4899, 3408, 5091, MELİS, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, TÜRKKONUT, ODABAŞI, 3349, 3407
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya - Mevlana
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: 1450, Mevlana
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Belirtilmemiş
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk - İkipınar, Kızılca
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: İkipınar, Kızılca
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk - Susuz
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: Susuz
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk - Sığırlıhacı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Sığırlıhacı
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 4002, 4001
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı - Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Plevne, İnönü, Osman Karaaslan ve Diğerleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 11:00 - 11:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: 821, 383, Şehit Murat Alkan, 2209, 381, Plevne, 390, İnönü, 826/1, 822, 823, Şehit Ali Gaffar Okkan, Şehit Aydın Eryılmaz, 820, 825, Osman Karaaslan, 380, 827
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Altunçanak, Cumhuriyet Küme, Akörençarşak
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Altunçanak, Cumhuriyet Küme, Akörençarşak
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Gölbek
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Gölbek
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana - Çoklu Mahalleler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: KIBRIS, YENİKÖY, AHMETADİL, ESKİŞEHİR YOLU, OLUKPINAR, YUKARI KARAPINAR, KUŞCU MÜCAVİR, KÖY YOLU ALTI (KUZEY), KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), YENİDOĞAN, ÖRNEK KUŞCU
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana - Çoklu Mahalleler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: VATAN, 17, POLATLI YOLU, ESEN, SAATLİ, TÜRKŞEREFLİ, VARLIK, 20, SİNANLI, ARABACI 1, 15, KAVURMACI, COŞKUNER VE HACI AKDOĞAN KÜMESİ, CELAL BAYAR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAZIM KARABEKİR, 21, KEMAL ATATÜRK, BALTALIN, ÖZDEMİR, 24, 23, PINAR, KARANFİL, OFİS, BİRLİK, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI-, 9, SEYRAN, FULYA, 27, HASTANE, ÖZGÜR, ATATÜRK..., MELTEM, MANGAL DAĞI, KAZIM KARABEKİR, FİDAN, KARDELEN1, ANKARA (EŞREF ERDEM), İNÖNÜ, NAMIK KEMAL, LİSE, BÜLBÜL, ERDOĞAN, CAMİ, İNÖNÜ(ZAFER), ŞEHİTLER 4, HALİT AĞA, ŞEHİT KUBİLAY, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), KARALEVENT, ŞEHİTLER, GÜLVEREN, DAŞDELEN, BAYKAL, İSTİKLAL, İBOÖREN, KÜÇÜKYAĞCI, HÜRRİYET, KÖSE ABDULLAH, KERPİÇ, NERGİS, SAMSAM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), 14, FATİH SULTAN MEHMET, FULYA, AYTAÇ, BOĞAZİÇİ, YENİ CAMİ, 2, SAKARYA, ÇİÇEK, BÜLENT ECEVİT, YENİKÖY, İNÖNÜ, HACI BAYRAM VELİ, MASTAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, GAZİ KÜME, HAYMANA, CUMHURİYET, YUNUS EMRE, ÇETİNKAYA, KEÇECİ, GÜRSEL PAŞA, Ş.ER HAYDAR ERCAN, SÜMBÜL, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, KAZIM BOSTANCI, YILDIRIM, ŞEHİT FERHAT UÇAK, AKGÜL, ÇAMLIK, İNCE, CİHANŞAH, YONCA, ESENLER, HÜSAMETTİN EFE, KARASÜLEYMANLI, KARAHOCA KÜME, 26, 10, FEVZİ ÇAKMAK, ATATÜRK, ALİKORKMAZ, BÜYÜKKIŞLA, ÇELEBİ YAYLASI, BALÇIKHİSAR, BAHAR, ÇELTİK, ÖLÇER, AKŞEMSETTİN, TURGUT ÖZAL, MESUT TURGUT, HÜRRİYET, YAVUZ SULTAN SELİM, LALE, ANKARA, SAZAĞASI, ÇELTİKLİ, SEFER, 4, VELİ DAŞDAN, PAPATYA, KUTLUHAN, SERİNYAYLA, ATATÜRK, BUMSUZ, CUMHURİYET, ADNAN MENDERES, BÜYÜKYAĞCI, YAYLA, DEVECİ, ATATÜRK, ABDULKADİR GEYLANİ, 1, CEMAL AĞA, AVCI, AKDOĞAN, AKASYA, AKBENLİ, 28, BİLGE, DURANDAĞI, BEŞİRDERESİ, İNÖNÜ, KIZILKOYUNLU, MUSTAFA KEMAL, YILDIRIM BEYAZIT, ALTIPINAR, KOÇO, ŞEHİTLER 3, YUKARI SEBİL, BOSTANHÜYÜK, ATATÜRK (ŞEHİTLER), YEŞİLKÖY, KARAKAŞ, SIĞIRCIK, YERGÖMÜ
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana - Karasüleymanlı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika
Konum: KARASÜLEYMANLI
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik - Arkbürk
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: Arkbürk
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
KEÇİÖREN - MERKEZ YEDİÖREN
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: MERKEZ YEDİÖREN, 2034, 13, 115, FUZULİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 13:30 - Süre: 4 saat 30 dakika
Konum: Hüseyin Koçak, Şehit Üsteğmen Abdullah Ünsal, Şehit Nejdet Yılmaz, Muhtar Karamanın Hüseyin Ünsal, Said Korkmaz, Şehit Orhan Gülter, Şeyh Ali Semerkandi, Hilmi Kaya, Ahiler
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:15 - 13:30 - Süre: 4 saat 15 dakika
Konum: Şehit Orhan Gülter, Orman İşletmesi, Şehit Gazi Er, Muhtar Karamanın Hüseyin Ünsal, Şeyh Ali Semerkandi, Şehit Mustafa Yılmaz, Şehit Üsteğmen Abdullah Ünsal, Ahiler
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: 1946/2, 1946_3_SİLİNECEK, AKŞEMSETTİN, 1965/1, 1981/1, 1980-, 1981, 1943/3, 2035/2, MEHMET KUŞ, YUNUS EMRE, KIBRIS KÖYÜ, 1965/2, 1979, 1979/1, 1942, 1978/1, 1946, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 2019, 1972, 1978, 2019/3, 1943/2, 1984, NUR
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: YUMUKLAR, 1000, GÜNELLER, BAŞÖRENLER, MERKEZ, GAZİ, HATİPLER, GÜLŞENLER, AYILAR
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı - Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil ve Diğerleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşçu Mücavir, Köy Yolu Altı (Kuzey), Köy Yolu Üstü (Güney), Yenidoğan, Örnek Kuşçu
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı - Poyraz Küme, Nurlu Mevkii
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Poyraz Küme, Nurlu Mevkii
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı - Vatan, Esen, Saatli ve Diğerleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: Vatan, 17, Polatlı Yolu, Esen, Saatli, Türkşerefli, Varlık, 20, Sinanlı, Arabacı 1, 15, Kavurmacı, Coşkuner ve Haciakdoğan Kümesi, Celal Bayar, Halide Edip Adıvar, Kazım Karabekir, 21, Kemal Atatürk, Baltalın, Özdemir, 24, 23, Pınar, Karanfil, Ofis, Birlik, Uğur Mumcu, Rüzgarlı, 9, Seyran, Fulya, 27, Hastane, Özgür, Atatürk, Meltem, Mangal Dağı, Kazım Karabekir, Fidan, Kardelen 1, Ankara (Eşref Erdem), İnönü, Namık Kemal, Lise, Bülbül, Erdoğan, Cami, İnönü (Zafer), Şehitler 4, Halit Ağa, Şehit Kubilay, Kazım Karabekir (Zafer), Karalevent, Şehitler, Gülveren, Daşdelen, Baykal, İstiklal, İboören, Küçükyagcı, Hürriyet, Köse Abdullah, Kerpiç, Nergis, Samsam, Necip Fazıl Kısakürek, Kazım Karabekir (Şehitler), 14, Fatih Sultan Mehmet, Fulya, Aytaç, Boğaziçi, Yeni Cami, 2, Sakarya, Çiçek, Bülent Ecevit, Yeniköy, İnönü, Hacı Bayram Veli, Mastar, Kanuni Sultan Süleyman, Gazi Küme, Haymana, Cumhuriyet, Yunus Emre, Çetinkaya, Keçeci, Gürsel Paşa, Şer Haydar Ercan, Sümbül, Mahmut Hilmi Doğan, Kazım Bostancı, Yıldırım, Şehit Ferhat Uçak, Akgül, Çamlık, İnce, Cihanşah, Yonca, Esenler, Hüsamettin Efe, Karasüleymanlı, Karahoca Küme, 26, 10, Fevzi Çakmak, Atatürk, Alikorkmaz, Büyükkışla, Çelebi Yaylası, Balçıkhisar, Bahar, Çeltik, Ölçer, Akşemsettin, Turgut Özal, Mesut Turgut, Hürriyet, Yavuz Sultan Selim, Lale, Ankara, Sazağası, Çeltikli, Sefer, 4, Veli Daşdan, Papatya, Kutluhan, Serinyayla, Atatürk, Bumsuz, Cumhuriyet, Adnan Menderes, Büyükyagcı, Yayla, Deveci, Atatürk, Abdulkadir Geylani, 1, Cemal Ağa, Avcı, Akdoğan, Akasya, Akbenli, 28, Bilge, Durandağı, Beşirderesi, İnönü, Kızılkoyunlu, Mustafa Kemal, Yıldırım Beyazıt, Altıpınar, Koço, Şehitler 3, Yukarisebil, Bostanhüyük, Atatürk (Şehitler), Yeşilköy, Karakaş, Sığırcık, Yergömü
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar - Merkez Yediören
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115., Fuzuli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan - Çoklu Mahalle ve Sokaklar
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşçu Mücavir, Köy Yolu Altı (Kuzey), Köy Yolu Üstü (Güney), Yenidoğan, Örnek Kuşçu
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan - Poyraz Küme ve Nurlu Mevkii
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Poyraz Küme, Nurlu Mevkii
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan - Merkez Yediören ve Çevresi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan - Yenikayı ve Melih Gökçek Çevresi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 Saat
Konum: 677, Yenikayı, 1, İlyakut, Bucuk Mevki, Melih Gökçek, Akçaören, 71, Eski Bucuk Bahçeler
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: VATAN, 17, POLATLI YOLU, ESEN, SAATLİ, TÜRKŞEREFLİ, VARLIK, 20, SİNANLI, ARABACI 1, 15, KAVURMACI, COŞKUNER VE HACI AKDOĞAN KÜMESİ, CELAL BAYAR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAZIM KARABEKİR, 21, KEMAL ATATÜRK, BALTALİN, ÖZDEMİR, 24, 23, PINAR, KARANFİL, OFİS, BİRLİK, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 9, SEYRAN, FULYA, 27, HASTANE, ÖZGÜR, ATATÜRK, MELTEM, MANGAL DAĞI, KAZIM KARABEKİR, FİDAN, KARDELEN 1, ANKARA (EŞREF ERDEM), İNÖNÜ, NAMIK KEMAL, LİSE, BÜLBÜL, ERDOĞAN, CAMİ, İNÖNÜ (ZAFER), ŞEHİTLER 4, HALİT AĞA, ŞEHİT KUBİLAY, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), KARALEVENT, ŞEHİTLER, GÜLVEREN, DAŞDELEN, BAYKAL, İSTİKLAL, İBOÖREN, KÜÇÜKYAĞCI, HÜRRİYET, KÖSE ABDULLAH, KERPİÇ, NERGİS, SAMSAM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), 14, FATİH SULTAN MEHMET, FULYA, AYTAÇ, BOĞAZİÇİ, YENİ CAMİ, 2, SAKARYA, ÇİÇEK, BÜLENT ECEVİT, YENİKÖY, İNÖNÜ, HACI BAYRAM VELİ, MASTAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, GAZİ KÜME, HAYMANA, CUMHURİYET, YUNUS EMRE, ÇETİNKAYA, KEÇECİ, GÜRSEL PAŞA, Ş.ER HAYDAR ERCAN, SÜMBÜL, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, KAZIM BOSTANCI, YILDIRIM, ŞEHİT FERHAT UÇAK, AKGÜL, ÇAMLIK, İNCE, CİHANŞAH, YONCA, ESENLER, HÜSAMETTİN EFE, KARASÜLEYMANLI, KARAHOCA KÜME, 26, 10, FEVZİ ÇAKMAK, ATATÜRK, ALİKORKMAZ, BÜYÜKKIŞLA, ÇELEBİ YAYLASI, BALÇIKHİSAR, BAHAR, ÇELTİK, ÖLÇER, AKŞEMSETTİN, TURGUT ÖZAL, MESUT TURGUT, HÜRRİYET, YAVUZ SULTAN SELİM, LALE, ANKARA, SAZAĞASI, ÇELTİKLİ, SEFER, 4, VELİ DAŞDAN, PAPATYA, KUTLUHAN, SERİNYAYLA, ATATÜRK, BUMSUZ, CUMHURİYET, ADNAN MENDERES, BÜYÜKYAĞCI, YAYLA, DEVECİ, ATATÜRK, ABDULKADİR GEYLANİ, 1, CEMAL AĞA, AVCI, AKDOĞAN, AKASYA, AKBENLİ, 28, BİLGE, DURANDAĞI, BEŞİRDERESİ, İNÖNÜ, KIZILKOYUNLU, MUSTAFA KEMAL, YILDIRIM BEYAZIT, ALTIPINAR, KOÇO, ŞEHİTLER 3, YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ATATÜRK (ŞEHİTLER), YEŞİLKÖY, KARAKAŞ, SIĞIRCIK, YERGÖMÜ
Sebeb: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle - Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
Konum: SEVKUR, 3276, 3318, KAÇKAR KARDELEN SİTESİ, 3363, DODURGA MAHALLESİ, 3313, 3442/1, YED SİTESİ, DODURGA KÖYÜ YOLU, 2866, 3346, YEŞİLPARK SİTESİ, IŞILTAN KON. YAP KOOP., ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ, 4899, 3408, 5091, MELİS, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, TÜRKKONUT, ALACAATLI, ODABAŞI, 3349, 3407, ALACAATLI MAHALLESİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yenimahalle
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 11:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
Konum: 1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.