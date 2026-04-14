Ankara'da elektrik alarmı: 8 saat sürecek hazırlıksız yakalanmayın

Bugün Ankara'da planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent genelinde 20 ilçeyi etkileyen kesintiler, farklı saat aralıklarında uygulanacak olup birçok mahalle ve sokakta elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek.

14 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın 20 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

14 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt - Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşcu, Yenidoğan, Örnek Kuşcu Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşcu Mücavir, Köy Yolu Altı (Kuzey), Köy Yolu Üstü (Güney), Yenidoğan, Örnek Kuşcu

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Akyurt

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: 252

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ - Aydıncık

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Aydıncık

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Altındağ - Kavaklı, Aydıncık

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Kavaklı, Aydıncık

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş - Çoklu Mahalle ve Mevkiler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: Köy Hizmetleri, Kara Koyunlu Çiftliği, Ahlatlı, Eski Ankara Yolu, Tekke Küme, Kiraz Dibi, 25, Hükümet, Akpınar, 572, Çamözü, Alay Mevki

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala - Atatürk, Koçyayla, Ziya Gökalp, Afşar, Abazlı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 11:30 - Süre: 2.5 Saat

  • Konum: Atatürk, Koçyayla, Ziya Gökalp, Afşar, Abazlı

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala - Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel, Çiğdemli

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel, Çiğdemli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala - Çatalören, Çatalçeşme

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Çatalören, Çatalçeşme

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı - DERELİ

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: DERELİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Beypazarı - ADAÖREN

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat

  • Konum: ADAÖREN

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere - Doğanlar

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: Doğanlar

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çamlıdere - Merkez Yediören

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya - Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Dodurga Mahallesi, Dodurga Köyü Yolu, Alacaatlı Mahallesi, Alacaatlı, SEVKUR, 3276, 3318, KAÇKAR KARDELEN SİTESİ, 3363, 3313, 3442/1, YED SİTESİ, 2866, 3346, YEŞİLPARK SİTESİ, IŞILTAN KON. YAP KOOP., ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ, 4899, 3408, 5091, MELİS, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, TÜRKKONUT, ODABAŞI, 3349, 3407

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya - Mevlana

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 1450, Mevlana

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Belirtilmemiş

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk - İkipınar, Kızılca

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: İkipınar, Kızılca

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk - Susuz

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Susuz

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk - Sığırlıhacı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Sığırlıhacı

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 4002, 4001

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı - Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Plevne, İnönü, Osman Karaaslan ve Diğerleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 11:00 - 11:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: 821, 383, Şehit Murat Alkan, 2209, 381, Plevne, 390, İnönü, 826/1, 822, 823, Şehit Ali Gaffar Okkan, Şehit Aydın Eryılmaz, 820, 825, Osman Karaaslan, 380, 827

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Altunçanak, Cumhuriyet Küme, Akörençarşak

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Altunçanak, Cumhuriyet Küme, Akörençarşak

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Gölbek

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Gölbek

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KIBRIS, YENİKÖY, AHMETADİL, ESKİŞEHİR YOLU, OLUKPINAR, YUKARI KARAPINAR, KUŞCU MÜCAVİR, KÖY YOLU ALTI (KUZEY), KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), YENİDOĞAN, ÖRNEK KUŞCU

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Haymana - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: VATAN, 17, POLATLI YOLU, ESEN, SAATLİ, TÜRKŞEREFLİ, VARLIK, 20, SİNANLI, ARABACI 1, 15, KAVURMACI, COŞKUNER VE HACI AKDOĞAN KÜMESİ, CELAL BAYAR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAZIM KARABEKİR, 21, KEMAL ATATÜRK, BALTALIN, ÖZDEMİR, 24, 23, PINAR, KARANFİL, OFİS, BİRLİK, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI-, 9, SEYRAN, FULYA, 27, HASTANE, ÖZGÜR, ATATÜRK..., MELTEM, MANGAL DAĞI, KAZIM KARABEKİR, FİDAN, KARDELEN1, ANKARA (EŞREF ERDEM), İNÖNÜ, NAMIK KEMAL, LİSE, BÜLBÜL, ERDOĞAN, CAMİ, İNÖNÜ(ZAFER), ŞEHİTLER 4, HALİT AĞA, ŞEHİT KUBİLAY, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), KARALEVENT, ŞEHİTLER, GÜLVEREN, DAŞDELEN, BAYKAL, İSTİKLAL, İBOÖREN, KÜÇÜKYAĞCI, HÜRRİYET, KÖSE ABDULLAH, KERPİÇ, NERGİS, SAMSAM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), 14, FATİH SULTAN MEHMET, FULYA, AYTAÇ, BOĞAZİÇİ, YENİ CAMİ, 2, SAKARYA, ÇİÇEK, BÜLENT ECEVİT, YENİKÖY, İNÖNÜ, HACI BAYRAM VELİ, MASTAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, GAZİ KÜME, HAYMANA, CUMHURİYET, YUNUS EMRE, ÇETİNKAYA, KEÇECİ, GÜRSEL PAŞA, Ş.ER HAYDAR ERCAN, SÜMBÜL, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, KAZIM BOSTANCI, YILDIRIM, ŞEHİT FERHAT UÇAK, AKGÜL, ÇAMLIK, İNCE, CİHANŞAH, YONCA, ESENLER, HÜSAMETTİN EFE, KARASÜLEYMANLI, KARAHOCA KÜME, 26, 10, FEVZİ ÇAKMAK, ATATÜRK, ALİKORKMAZ, BÜYÜKKIŞLA, ÇELEBİ YAYLASI, BALÇIKHİSAR, BAHAR, ÇELTİK, ÖLÇER, AKŞEMSETTİN, TURGUT ÖZAL, MESUT TURGUT, HÜRRİYET, YAVUZ SULTAN SELİM, LALE, ANKARA, SAZAĞASI, ÇELTİKLİ, SEFER, 4, VELİ DAŞDAN, PAPATYA, KUTLUHAN, SERİNYAYLA, ATATÜRK, BUMSUZ, CUMHURİYET, ADNAN MENDERES, BÜYÜKYAĞCI, YAYLA, DEVECİ, ATATÜRK, ABDULKADİR GEYLANİ, 1, CEMAL AĞA, AVCI, AKDOĞAN, AKASYA, AKBENLİ, 28, BİLGE, DURANDAĞI, BEŞİRDERESİ, İNÖNÜ, KIZILKOYUNLU, MUSTAFA KEMAL, YILDIRIM BEYAZIT, ALTIPINAR, KOÇO, ŞEHİTLER 3, YUKARI SEBİL, BOSTANHÜYÜK, ATATÜRK (ŞEHİTLER), YEŞİLKÖY, KARAKAŞ, SIĞIRCIK, YERGÖMÜ

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Haymana - Karasüleymanlı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: KARASÜLEYMANLI

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalecik - Arkbürk

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Arkbürk

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEÇİÖREN - MERKEZ YEDİÖREN

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: MERKEZ YEDİÖREN, 2034, 13, 115, FUZULİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 13:30 - Süre: 4 saat 30 dakika

  • Konum: Hüseyin Koçak, Şehit Üsteğmen Abdullah Ünsal, Şehit Nejdet Yılmaz, Muhtar Karamanın Hüseyin Ünsal, Said Korkmaz, Şehit Orhan Gülter, Şeyh Ali Semerkandi, Hilmi Kaya, Ahiler

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kızılcahamam

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:15 - 13:30 - Süre: 4 saat 15 dakika

  • Konum: Şehit Orhan Gülter, Orman İşletmesi, Şehit Gazi Er, Muhtar Karamanın Hüseyin Ünsal, Şeyh Ali Semerkandi, Şehit Mustafa Yılmaz, Şehit Üsteğmen Abdullah Ünsal, Ahiler

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 1946/2, 1946_3_SİLİNECEK, AKŞEMSETTİN, 1965/1, 1981/1, 1980-, 1981, 1943/3, 2035/2, MEHMET KUŞ, YUNUS EMRE, KIBRIS KÖYÜ, 1965/2, 1979, 1979/1, 1942, 1978/1, 1946, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 2019, 1972, 1978, 2019/3, 1943/2, 1984, NUR

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: YUMUKLAR, 1000, GÜNELLER, BAŞÖRENLER, MERKEZ, GAZİ, HATİPLER, GÜLŞENLER, AYILAR

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı - Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil ve Diğerleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşçu Mücavir, Köy Yolu Altı (Kuzey), Köy Yolu Üstü (Güney), Yenidoğan, Örnek Kuşçu

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı - Poyraz Küme, Nurlu Mevkii

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Poyraz Küme, Nurlu Mevkii

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı - Vatan, Esen, Saatli ve Diğerleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Vatan, 17, Polatlı Yolu, Esen, Saatli, Türkşerefli, Varlık, 20, Sinanlı, Arabacı 1, 15, Kavurmacı, Coşkuner ve Haciakdoğan Kümesi, Celal Bayar, Halide Edip Adıvar, Kazım Karabekir, 21, Kemal Atatürk, Baltalın, Özdemir, 24, 23, Pınar, Karanfil, Ofis, Birlik, Uğur Mumcu, Rüzgarlı, 9, Seyran, Fulya, 27, Hastane, Özgür, Atatürk, Meltem, Mangal Dağı, Kazım Karabekir, Fidan, Kardelen 1, Ankara (Eşref Erdem), İnönü, Namık Kemal, Lise, Bülbül, Erdoğan, Cami, İnönü (Zafer), Şehitler 4, Halit Ağa, Şehit Kubilay, Kazım Karabekir (Zafer), Karalevent, Şehitler, Gülveren, Daşdelen, Baykal, İstiklal, İboören, Küçükyagcı, Hürriyet, Köse Abdullah, Kerpiç, Nergis, Samsam, Necip Fazıl Kısakürek, Kazım Karabekir (Şehitler), 14, Fatih Sultan Mehmet, Fulya, Aytaç, Boğaziçi, Yeni Cami, 2, Sakarya, Çiçek, Bülent Ecevit, Yeniköy, İnönü, Hacı Bayram Veli, Mastar, Kanuni Sultan Süleyman, Gazi Küme, Haymana, Cumhuriyet, Yunus Emre, Çetinkaya, Keçeci, Gürsel Paşa, Şer Haydar Ercan, Sümbül, Mahmut Hilmi Doğan, Kazım Bostancı, Yıldırım, Şehit Ferhat Uçak, Akgül, Çamlık, İnce, Cihanşah, Yonca, Esenler, Hüsamettin Efe, Karasüleymanlı, Karahoca Küme, 26, 10, Fevzi Çakmak, Atatürk, Alikorkmaz, Büyükkışla, Çelebi Yaylası, Balçıkhisar, Bahar, Çeltik, Ölçer, Akşemsettin, Turgut Özal, Mesut Turgut, Hürriyet, Yavuz Sultan Selim, Lale, Ankara, Sazağası, Çeltikli, Sefer, 4, Veli Daşdan, Papatya, Kutluhan, Serinyayla, Atatürk, Bumsuz, Cumhuriyet, Adnan Menderes, Büyükyagcı, Yayla, Deveci, Atatürk, Abdulkadir Geylani, 1, Cemal Ağa, Avcı, Akdoğan, Akasya, Akbenli, 28, Bilge, Durandağı, Beşirderesi, İnönü, Kızılkoyunlu, Mustafa Kemal, Yıldırım Beyazıt, Altıpınar, Koço, Şehitler 3, Yukarisebil, Bostanhüyük, Atatürk (Şehitler), Yeşilköy, Karakaş, Sığırcık, Yergömü

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pursaklar - Merkez Yediören

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115., Fuzuli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan - Çoklu Mahalle ve Sokaklar

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşçu Mücavir, Köy Yolu Altı (Kuzey), Köy Yolu Üstü (Güney), Yenidoğan, Örnek Kuşçu

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan - Poyraz Küme ve Nurlu Mevkii

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Poyraz Küme, Nurlu Mevkii

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan - Merkez Yediören ve Çevresi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan - Yenikayı ve Melih Gökçek Çevresi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 Saat

  • Konum: 677, Yenikayı, 1, İlyakut, Bucuk Mevki, Melih Gökçek, Akçaören, 71, Eski Bucuk Bahçeler

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şereflikoçhisar

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: VATAN, 17, POLATLI YOLU, ESEN, SAATLİ, TÜRKŞEREFLİ, VARLIK, 20, SİNANLI, ARABACI 1, 15, KAVURMACI, COŞKUNER VE HACI AKDOĞAN KÜMESİ, CELAL BAYAR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAZIM KARABEKİR, 21, KEMAL ATATÜRK, BALTALİN, ÖZDEMİR, 24, 23, PINAR, KARANFİL, OFİS, BİRLİK, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 9, SEYRAN, FULYA, 27, HASTANE, ÖZGÜR, ATATÜRK, MELTEM, MANGAL DAĞI, KAZIM KARABEKİR, FİDAN, KARDELEN 1, ANKARA (EŞREF ERDEM), İNÖNÜ, NAMIK KEMAL, LİSE, BÜLBÜL, ERDOĞAN, CAMİ, İNÖNÜ (ZAFER), ŞEHİTLER 4, HALİT AĞA, ŞEHİT KUBİLAY, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), KARALEVENT, ŞEHİTLER, GÜLVEREN, DAŞDELEN, BAYKAL, İSTİKLAL, İBOÖREN, KÜÇÜKYAĞCI, HÜRRİYET, KÖSE ABDULLAH, KERPİÇ, NERGİS, SAMSAM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), 14, FATİH SULTAN MEHMET, FULYA, AYTAÇ, BOĞAZİÇİ, YENİ CAMİ, 2, SAKARYA, ÇİÇEK, BÜLENT ECEVİT, YENİKÖY, İNÖNÜ, HACI BAYRAM VELİ, MASTAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, GAZİ KÜME, HAYMANA, CUMHURİYET, YUNUS EMRE, ÇETİNKAYA, KEÇECİ, GÜRSEL PAŞA, Ş.ER HAYDAR ERCAN, SÜMBÜL, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, KAZIM BOSTANCI, YILDIRIM, ŞEHİT FERHAT UÇAK, AKGÜL, ÇAMLIK, İNCE, CİHANŞAH, YONCA, ESENLER, HÜSAMETTİN EFE, KARASÜLEYMANLI, KARAHOCA KÜME, 26, 10, FEVZİ ÇAKMAK, ATATÜRK, ALİKORKMAZ, BÜYÜKKIŞLA, ÇELEBİ YAYLASI, BALÇIKHİSAR, BAHAR, ÇELTİK, ÖLÇER, AKŞEMSETTİN, TURGUT ÖZAL, MESUT TURGUT, HÜRRİYET, YAVUZ SULTAN SELİM, LALE, ANKARA, SAZAĞASI, ÇELTİKLİ, SEFER, 4, VELİ DAŞDAN, PAPATYA, KUTLUHAN, SERİNYAYLA, ATATÜRK, BUMSUZ, CUMHURİYET, ADNAN MENDERES, BÜYÜKYAĞCI, YAYLA, DEVECİ, ATATÜRK, ABDULKADİR GEYLANİ, 1, CEMAL AĞA, AVCI, AKDOĞAN, AKASYA, AKBENLİ, 28, BİLGE, DURANDAĞI, BEŞİRDERESİ, İNÖNÜ, KIZILKOYUNLU, MUSTAFA KEMAL, YILDIRIM BEYAZIT, ALTIPINAR, KOÇO, ŞEHİTLER 3, YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ATATÜRK (ŞEHİTLER), YEŞİLKÖY, KARAKAŞ, SIĞIRCIK, YERGÖMÜ

  • Sebeb: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle - Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat

  • Konum: SEVKUR, 3276, 3318, KAÇKAR KARDELEN SİTESİ, 3363, DODURGA MAHALLESİ, 3313, 3442/1, YED SİTESİ, DODURGA KÖYÜ YOLU, 2866, 3346, YEŞİLPARK SİTESİ, IŞILTAN KON. YAP KOOP., ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ, 4899, 3408, 5091, MELİS, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, TÜRKKONUT, ALACAATLI, ODABAŞI, 3349, 3407, ALACAATLI MAHALLESİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yenimahalle

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 11:30 - Süre: 1 saat 30 dakika

  • Konum: 1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

