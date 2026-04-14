İstanbul’da son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yükseldi ancak ortaya çıkan tablo temkinli bir sürece işaret ediyor. Megakentin su kaynaklarında artış yaşansa da veriler uzun yıllar ortalamasının gerisinde kalındığını ortaya koyuyor.

BARAJLARDA DOLULUK YÜZDE 70 SEVİYESİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 70,33 olarak ölçüldü. Baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken, mevcut su miktarı 606 milyon 190 bin metreküp seviyesinde kaydedildi.

2026 yılı başından bu yana barajlara düşen toplam yağış miktarı ise metrekare başına 389,88 kilogram olarak hesaplandı.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDEN BİRİ

Geçmiş yılların 11 Nisan verilerine bakıldığında İstanbul’un su rezervlerinin uzun yıllar ortalamasının oldukça gerisinde kaldığı görülüyor. 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 90’ların üzerine çıkan doluluk oranları, bu yıl ancak yüzde 70 sınırını aşabildi. Uzmanlar mevcut durumun geçen yılın bile 11 puan gerisinde olduğunu hatırlatarak rehavete kapılmamak gerektiğini vurguluyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (14 NİSAN 2026)

Ömerli Barajı: %92,63

Darlık Barajı: %86,43

Elmalı Barajı: %92,29

Terkos Barajı: %56,29

Alibey Barajı: %67,75

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,62

Istrancalar Barajı: %66,84

Kazandere Barajı: %62,42

Pabuçdere Barajı: %59,76

MELEN VE YEŞİLÇAY OLMASA İSTANBUL SUSUZ KALACAKTI

Megakentin su yükünü bu yıl da dış kaynaklar sırtladı. İstanbul’un günlük 2 milyon 925 bin metreküpü bulan su tüketiminin büyük bir kısmı Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden karşılanıyor. Bu yıl dış hatlardan kente sağlanan su miktarı 267 milyon metreküpü geçti. Bu veriler İstanbul’un kendi barajlarının tek başına kentin ihtiyacına yetişemediğini bir kez daha ortaya koydu.

“İSTANBUL’UN SUYU YOK”

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay kentin su geleceğine dair karamsar bir tablo çizdi. Barajların tamamı dolsa bile İstanbul’un yıllık 1,5 milyar metreküplük su ihtiyacının karşılanamayacağını belirten Albay, nüfus artışı ve betonlaşmanın en büyük tehdit olduğunu söyledi. Albay’a göre Türkiye genelinde kar kalınlığının 25 santimetre düşmesi derelerin debisini ve barajların verimini doğrudan etkiliyor.

DENİZ SUYU ARITILABİLİR Mİ?

Alternatif çözüm yöntemlerini değerlendiren uzmanlar Marmara Denizi’ndeki kirliliğe dikkat çekiyor. Deniz suyunun arıtılmasının hem yüksek maliyetli hem de zorlu bir süreç olduğu ifade ediliyor. Bunun yerine yeni yerleşim yerlerinde yağmur suyu hasadının zorunlu hale getirilmesi ve sanayide üretim şekillerinin su tasarrufuna göre güncellenmesi öneriliyor.

REHAVETE YER YOK: ASIL SINAV YAZ AYLARINDA

Barajlardaki yüzde 70’lik oran kamuoyunda su sorunu bitti algısı yaratsa da önümüzdeki yaz ayları büyük bir risk taşıyor. Buharlaşma oranlarının artması ve yükselen tüketim miktarı nedeniyle su yönetiminin hayati bir önem kazandığı belirtiliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder ve yüzde (%) olarak hesaplanır. Bu oran; mevcut su hacminin maksimum kapasiteye bölünüp 100 ile çarpılmasıyla belirlenir.

Yağış miktarı, sıcaklık, buharlaşma, mevsimsel değişimler ve günlük su tüketimi gibi birçok faktör doluluk oranını doğrudan etkiler. Özellikle büyük şehirlerde bu veri, su yönetimi ve olası risklerin öngörülmesi açısından en önemli göstergeler arasında yer alır. (AA)