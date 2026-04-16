Okul saldırıları sonrası bankadan dikkat çeken reklam kararı

Yapı Kredi Bankası, gençleri ve çocukları olumsuz etkilediği değerlendirilen şiddet içerikli dizi ve yapımlara yönelik dikkat çeken bir adım attı. Banka, bu tür içeriklere reklam vermeyeceğini açıkladı.

“ETİK BİR SINIR, KAMUSAL BİR SORUMLULUK”

Kararı duyuran Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bunun yalnızca ticari bir tercih olmadığını vurguladı. Öztaşkın, kararın etik sınırlar, toplumsal sorumluluk ve vicdani yükümlülük çerçevesinde alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şiddeti sorun olarak anlatan içerikle, şiddeti stilize edip statüye dönüştüren içerik aynı şey değil. Eleştirel temsil ile özendirici temsil arasında fark gözetmek, bana göre bir iletişimcinin asgari muhakeme sorumluluğu. Çünkü, iletişimci yalnızca görünürlük yöneten biri değil. Anlam, meşruiyet ve güven de üretmek zorunda. Bu yüzden insana, özellikle kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddeti normalleştiren; şiddeti güç, prestij, karizma ya da başarı göstergesi gibi sunan hiçbir dili ve anlatıyı kabul etmiyorum.

FBI raporu okul saldırılarını mercek altına aldı: Saldırganların çoğu önceden işaret veriyor

‘TÜM MESLEKTAŞLARIMI DA DAVET EDİYORUM’

Bir iletişimci olarak, ekibimle birlikte, bu dili ve anlatıyı temel alan dizi ve içeriklere reklam plasmanı yapmayacağız. Bu bir tercih değil. Etik bir sınır, kamusal bir sorumluluk ve vicdani bir yükümlülük. Tüm meslektaşlarımı da bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum”

K.maraş saldırganı hastanede kendini jiletlemiş! Babası emniyet müdürü diye siciline işlememiş

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta lise ve ortaokullarda yaşanan silahlı saldırılar kamuoyunda infial yaratmıştı. Şanlıurfa'da 18 kişi yaralanırken, Kahramanmaraş'ta ise 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıların ardından dijital dünya ve televizyon yapımlarına dair tartışmalar yeniden alevlenmişti.