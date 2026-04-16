Kokoreç tartışmasında tüfekle başından vurdu

Kokoreç tartışmasında tüfekle başından vurdu
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kokoreç yüzünden tartıştığı işletmeciyi apartmanın ikinci kat penceresinden av tüfeğiyle başından vuran Cihan T. (43) gözaltına alındı. Ağır yaralanan Gökhan Oğrak'ın (25) hayati tehlikesi bulunuyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, daha önce kokoreç almak için bir işletmeye giden Cihan T. ile işletmeci Gökhan Oğrak arasında, ürünün kalmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlenen tartışmanın ardından iki taraf ayrıldı.

İKİNCİ KARŞILAŞMADA SİLAHLI SALDIRI

Aynı akşam saatlerinde Cihan T., evine giderken apartmanın girişinde bulunan kokoreç dükkanı sahibi Gökhan Oğrak ile yeniden karşılaştı. Taraflar arasında başlayan yeni tartışma, yanlarında bulunan kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada Cihan T., binaya girerek ikinci kattaki evine çıktı ve pencereden yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Gökhan Oğrak'a ateş etti.

AĞIR YARALI VE HAYATİ TEHLİKESİ

Oğrak, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Gökhan Oğrak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayda kullandığı tüfekle birlikte Cihan T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

