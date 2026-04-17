Galatasaray yöneticisi kulüp satın aldı: Avrupa kupalarına da gidecekler

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Belçika Süper Lig ekiplerinden Westerlo'yu satın aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da ilginç bir gelişme yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Avrupa'da büyük bir yatırım yaptı.

WESTERLO'YU SATIN ALDI

Nihat Kırmızı, Belçika Süper Ligi ekiplerden Westerlo'yu satın aldı. XTG Spor'a açıklamalarda bulunan Nihat Kırmızı, satın almayı resmen duyurdu.

"WESTERLO'NUN DA BİR TÜRK KULÜBÜ OLDUĞUNU GÖRECEKLER"

Muhabirin "Belçika Pro Lig'den bir takım aldığınız konuşuluyor. Takımın adını sizden öğrenebilir miyiz ve bu takımla alakalı hedefleriniz neler?" sorusuna yanıt veren Nihat Kırmızı şu ifadeleri kullandı:

Takımımızın ismi Westerlo, KVC Westerlo kulübü. İnsanlar artık Westerlo Kulübü'nün de bir Türk kulübü olduğunu görecek. Her ne kadar bir Belçika kulübü olsa da sahipleri Türk olduğu için aslında bir anlamda da bir Türk kulübü. İstiyoruz ki Türkiye'den artık Westerlo maçlarına giden bir kitle olsun. Biz gitsinler misafir edelim, biz de çok mutlu oluruz, çok memnun oluruz. İnşallah Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz ve katılmanın da şu an en güçlü adayıyız Konferans Ligi'ne. Sportif bir faaliyet öyle görünmekle beraber aslında bir proje. Westerlo bir proje takımı. Birçok yıldız Belçika Ligi'nde oynamış, oralarda parlamış. Biz de bu projeye dahil olmak istedik. Oktay Ercan diye bir Türk iş adamı, aynı zamanda çok da iyi bir Galatasaraylı projeyi çok iyi bir noktaya getirmiş. Yine Premier Lig'de kulübü olan -şimdi ismini söylemeyeyim- başka liglerle de takımı olan hem Premier Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde takımı olan bir grupla konuşuyoruz, görüşüyoruz. İş birliği veya ortaklık yapma durumumuz var.

EMİN BAYRAM DA WESTERLO'DA

Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra bir süre A takımda da oynayan Emin Bayram halihazırda Westerlo forması giyiyor. Bu sezon 32 maça çıkan genç stoper, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

