Sergen Yalçın bizzat istedi: Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer edecek

Yayınlanma:
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Cengiz Ünder'in bonservisini almak istiyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yle masaya oturacak.

Süper Lig'de özellikle sezonun 2. yarısından itibaren yükselişe geçen Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlaması devam ediyor.

Yaz transfer döneminde takımı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, kadroda kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder'in bonservisi için Fenerbahçe'yle masaya oturacak.

HEDEF 6 MİLYON EURODAN UCUZA TRANSFERİ BİTİRMEK

Beşiktaş yönetimi, sözleşmede yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonundan daha düşük bir maliyetle transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe'nin 6 milyon eurodan vazgeçmemesi halinde transferin zora girebileceği kaydedildi.

27 MAÇTA 5 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta forma giyen Cengiz Ünder, bin 56 dakika sahada kaldı. Ünder bu sürede 5 gol ve 4 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

