Fenerbahçe maç öncesi hepsini iptal etti

Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı mücadele öncesinde yapılacak olan etkinlikleri iptal etti.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ ÖNCESİ BÜTÜN ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı mücadele öncesinde yapılacak olan etkinlikleri iptal etti. Karşılaşma öncesi için planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler yapılmadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

PUAN DURUMU

Geride kalan 29 haftada 66 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. 36 puandaki Çaykur Rizespor ise 8. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

