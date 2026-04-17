Ankara'da Galatasaray coşkusu

Ankara'da Galatasaray coşkusu
Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, başkente geldi. Sarı-kırmızılıları, yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, başkente geldi.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı ekibi Esenboğa Havalimanı çıkışında karşılayan taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Yüzlerce taraftar havalimanı önünde tezahüratlarla karşıladı. Kafile, otobüsle kamp yapacağı otele geçti.

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

