Fenerbahçe Avrupa'da finale yükseldi: Galatasaray ile eşleşebilir
Fenerbahçe Opet deplasmanda Spar Girona'yı 76-59 mağlup etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükselen sarı-lacivertliler, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşebilir.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet deplasmanda Spar Girona ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ
Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 76-59'luk skorla mağlup etmeyi başardı.
RAKİBİ GALATASARAY OLABİLİR
Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, TSİ 21.30'da oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçının galibi olacak.
DETAYLAR
Salon: Pabellon Principe Felipe
- Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)
- Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 13, Williams 13, Meesseman 14, Allemand 12, Stewart 3, Alperi Onar 3, Olcay Çakır Turgut 6, Rupert 12, Tuana Vural
- Spar Girona: Jocyte 5, Holm 16, Quevedo 1, Guerrero 8, Coulibaly 8, Pendande 3, Badosa, Lopez 2, Bibby 16, Ribas
- 1. Periyot: 12-17
- Devre: 37-27
- 3. Periyot: 54-40
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir