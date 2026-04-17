Fenerbahçe'de Rizespor maçında penaltı itirazı
Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 29. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında top Çaykur Rizespor defansından sekti. Sarı-lacivertliler penaltı bekledi.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçeliler penaltı itirazında bulundu.
FENERBAHÇE'DE PENALTI İTİRAZI
Karşılaşmanın 29. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında kanattan ilerleyen Kerem Aktürkoğlu topu ceza sahası içerisine çevirdi. Ancak top Çaykur Rizespor defansından sekti.
ADNAN DENİZ KAYATEPE DEVAM KARARI VERDİ
Fenerbahçeli futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulunsa da hakem Adnan Deniz Kayatepe devam kararı verdi. Kayatepe'nin kararı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
