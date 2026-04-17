Fenerbahçe'de Rizespor maçında penaltı itirazı

Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 29. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında top Çaykur Rizespor defansından sekti. Sarı-lacivertliler penaltı bekledi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçeliler penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında kanattan ilerleyen Kerem Aktürkoğlu topu ceza sahası içerisine çevirdi. Ancak top Çaykur Rizespor defansından sekti.

Fenerbahçeli futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulunsa da hakem Adnan Deniz Kayatepe devam kararı verdi. Kayatepe'nin kararı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Fenerbahçe Avrupa'da finale yükseldi: Galatasaray ile eşleşebilir
Fenerbahçe Avrupa'da finale yükseldi: Galatasaray ile eşleşebilir
Fenerbahçe maç öncesi hepsini iptal etti
Fenerbahçe maç öncesi hepsini iptal etti