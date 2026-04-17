Fenerbahçe büyük fırsatı kaçırdı: Uzatmalarda gelen gol moralleri alt üst etti

Fenerbahçe büyük fırsatı kaçırdı: Uzatmalarda gelen gol moralleri alt üst etti
Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı. Fenerbahçe galip gelseydi liderlik koltuğuna oturacaktı.

Süper Lig'in 30. dakikasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE SON ANDA YIKILDI

Konuk ekip karşılaşmanın 47. dakikasında Ali Sowe'nin kaydettiği golle öne geçti. Fenerbahçe'nin cevabı 80. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan kaydettiği golle geldi. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun 86. dakikada kaydettiği 2-1'lik üstünlük yakaladı. Ancak 90+8'de Çaykur Rizespor, Sagnan'ın bulduğu golle beraberliği buldu.

SAMET AKAYDIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın, 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

LİDERLİK ŞANSI KAÇTI

Bu sonuçla birlikte 67 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler galip gelseydi Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturacaktı. 37 puandaki Çaykur Rizespor, 8. sırada yer aldı.

DERBİ ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Sarı-lacivertliler gelecek hafta ligde Galatasaray'a konuk olacak. Kritik derbi öncesi alınan bu beraberlik moralleri alt üst etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

