Domenico Tedesco: İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin son anda bulduğu beraberlik golü sarı-lacivertlilerde moralleri bozdu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Domenico Tedesco iyi bir maç oynadıklarını dile getirdi.

"İYİ BİR MAÇ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İtalyan teknik adam konuşmasında "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz" dedi.

"BU DA OYUNUN BİR PARÇASI"

Yeniden odaklanmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. İlk defa son dakikalarda puan kaybetmiyoruz. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da oldu. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası" sözlerini sarf etti.

"BOŞLUKTA HİSSEDECEĞİZ"

Önceliğin kupa maçı olduğunu belirten Tedesco, "Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı" ifadelerini kullandı.