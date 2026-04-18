Beraberlik sonrası ilk iş Tedesco'ya istifası soruldu: Cevabı olay oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın son anlarına 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1'lik üstünlükle giren sarı-lacivertliler son anda gelen golle yıkıldı. 90+8'de kullanılan serbest vuruşta kaleci Ederson'un hatasını iyi değerlendiren Sagnan kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

TEDESCO'YA İSTİFA SORUSU

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına gelen Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'ya "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

"UMARIM ŞAKADIR"

İtalyan teknik adam cevabında "Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY FARKI AÇMA ŞANSINI YAKALADI

Bu beraberlikle birlikte 67 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler galip gelseydi maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturacaktı. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftayı kapatacak.

SIRADA DERBİ VAR

Ligin bir sonraki haftasında ezeli rakipler kozlarını paylaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.