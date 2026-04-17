Recep Uçar: Fenerbahçe adına travma niteliğinde

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan Çaykur Rizespor son anda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

"TRAVMA NİTELİĞİNDE"

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar'ın sözleri şu şekilde:

Konuşulacak bir maç. Baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen bir maç. Kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik, bunu en iyi şekilde oynayıp kendi taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Maçı da ikiye bölebilirim, Samet öncesi ve sonrası diye. İlk yarı planımız onları kaleye yaklaştırmamaktı ve bunu zaman zaman başardık. Ali Sowe ile pozisyonumuz vardı. Çok net pozisyon vermedik. İkinci yarının başında attığımız gol, bizim momentumuzu arttırdı. Ondan sonra da maçtaki en iyi oyunumuzu oynadık. 72'deki kırmızı kart, oyunu değiştirdi. Golü yedik ve sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldık. İyi direndik ama geriye düştük. Ondan sonra ayrı bir hikaye. Son dakikalarda attığımız gol, çocukların emeklerinin karşılığı mı, ilahi adalet mi diyeyim. Fenerbahçe için kolay değil. Onlar adına belki travma niteliğinde ama Rizespor da büyük bir camia ve kendi hedeflerimiz var. 1 puan için bizim için çok değerli. 4 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligi mümkünse ilk 8 içerisinde tamamlamak en büyük arzumuz olacak.