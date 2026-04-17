Fenerbahçe'de maç sonu protesto

Yayınlanma:
Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sonu kaleci Ederson'u protesto etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarına önde giren sarı-lacivertliler uzatmalarda yıkıldı.

90+8'de kendi orta sahasında serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Kaleci Ederson'un açıldığı topa kafasıyla dokunan Sagnan fileleri havalandırdı.

EDERSON PROTESTO EDİLDİ

Mücadele 2-2'lik beraberlikle biterken Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi moraller bozuldu.

Karşılaşmayı statta takip eden binlerce Fenerbahçe taraftarı, son düdüğün ardından Ederson'u protesto etti. Brezilyalı kaleci uzun süre ıslıklandı.

FARK 4 PUANA ÇIKABİLİR

67 puana ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ile farkı 1 puana indirdi. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde farkı 4 puana çıkaracak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
