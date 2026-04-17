Fenerbahçe Rizespor maçında kırmızı kart ve penaltı kararı

Fenerbahçe Rizespor maçında kırmızı kart ve penaltı kararı
Fenerbahçe'ye konuk olan Rizespor, 72. dakikada Samet Akaydın'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 80. dakikada ise Fenerbahçe Talisca'nın penaltıdan attığı golle beraberliği buldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta ikinci yarı olanlar oldu.

SAMET AKAYDIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

İlk olarak mücadelenin 72. dakikasında Anderson Talisca'ya faul yapan Samet Akaydın kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Kırmızı karttan sadece 6 dakika sonra bu sefer penaltı kararı geldi. Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içerisinde Anderson Talisca'ya müdahalesi sonrası VAR'dan uyarı geldi.

TALISCA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Talisca fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Fenerbahçe'de maç sonu protesto
Fenerbahçe'de maç sonu protesto
Fenerbahçe raydan çıktı: Nedir taraftarın çektiği bu çile
Fenerbahçe raydan çıktı: Nedir taraftarın çektiği bu çile
Fenerbahçe büyük fırsatı kaçırdı: Uzatmalarda gelen gol moralleri alt üst etti
Fenerbahçe büyük fırsatı kaçırdı: Uzatmalarda gelen gol moralleri alt üst etti