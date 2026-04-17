Fenerbahçe Rizespor maçında kırmızı kart ve penaltı kararı
Fenerbahçe'ye konuk olan Rizespor, 72. dakikada Samet Akaydın'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 80. dakikada ise Fenerbahçe Talisca'nın penaltıdan attığı golle beraberliği buldu.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta ikinci yarı olanlar oldu.
SAMET AKAYDIN KIRMIZI KART GÖRDÜ
İlk olarak mücadelenin 72. dakikasında Anderson Talisca'ya faul yapan Samet Akaydın kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
Kırmızı karttan sadece 6 dakika sonra bu sefer penaltı kararı geldi. Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içerisinde Anderson Talisca'ya müdahalesi sonrası VAR'dan uyarı geldi.
TALISCA FİLELERİ HAVALANDIRDI
Pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Talisca fileleri havalandırdı.
