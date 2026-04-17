Galatasaray'da Dursun Özbek'in Okan Buruk kararını duyurdu

Galatasaray'da Okan Buruk eleştirilerin hedefi haline gelse de yönetimin inancı tam. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sezon sonunda sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

Süper Lig'de art arda gelen kötü sonuçlar Galatasaray'da tartışmalara yol açtı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin hedefi haline gelirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sezon sonunda Okan Buruk'la sözleşme uzatmak istediğini dile getirdi.

"OKAN BURUK'LA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Ali Naci Küçük konuşmasında "Dursun Başkanın hedefi, önce şampiyonluğu kazanmak, sonra Mayıs ayının sonundaki Galatasaray seçimlerini kazanmak, sonra da Okan Buruk'la sözleşme imzalamak. Dursun Özbek, başkan olduğu süre boyunca Okan Buruk'la devam etmek istiyor" dedi.

thumbs-b-c-19edfcab08191d368649125dfda83247.jpg

"LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPACAK"

Yaklaşan seçimler için de konuşan Ali Naci Küçük, "Dursun Özbek seçim döneminde listesinde değişiklik yapacak. Mustafa Cengiz döneminde başkanvekili olan Kaan Kançal, Dursun Özbek'in listesinde olacak. Yeni yönetimde kritik isimlerden birisi Kaan Kançal olacak" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK MAÇ

Galatasaray ligin bir sonraki haftasında ise Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray, derbi öncesi galip gelerek moralleri yükseltmek istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

