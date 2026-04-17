Fenerbahçe'den Rizespor maçı tercihi: Galatasaray derbisi öncesi karar verildi
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararıyla müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcıları ise Bersan Duran ile Bilal Gölen yapacak.
SKRINIAR TERCİHİ
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar'a ilk 11'de şans verdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
HAFTAYA GALATASARAY DERBİSİ VAR
Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. 26 Nisan Pazar günü oynanacak müsabaka şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip.