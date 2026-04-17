Fenerbahçe'den Rizespor maçı tercihi: Galatasaray derbisi öncesi karar verildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray derbisi öncesi Tedesco kararını verdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararıyla müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcıları ise Bersan Duran ile Bilal Gölen yapacak.

SKRINIAR TERCİHİ

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar'a ilk 11'de şans verdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

HAFTAYA GALATASARAY DERBİSİ VAR

Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. 26 Nisan Pazar günü oynanacak müsabaka şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Spor
Fenerbahçe maç öncesi hepsini iptal etti
Fenerbahçe maç öncesi hepsini iptal etti
Ankara'da Galatasaray coşkusu
Ankara'da Galatasaray coşkusu