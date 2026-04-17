Arda Güler'den yediği gollerle olay oldu: Yerine Uğurcan Çakır listede

Bayern Münih, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı. Alman kulübünün kalecisi Manuel Neuer, Arda Güler'den yediği gollerle gündemde.

Sezon başında geldiği Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a bir talip daha çıktı.

BAYERN MUNIH UĞURCAN ÇAKIR'LA İLGİLENİYOR

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı. Alman kulübünün önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği kaydedildi.

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan haberde Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki kaleciyi göndermeyi düşünmediği kaydedildi. Uğurcan Çakır için Inter de devreye girmiş ancak yönetim masaya oturmayı reddetmişti.

ARDA GÜLER'DEN YEDİĞİ GOLLER OLAY OLDU

Bayern Münih'in as kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid maçındaki performansıyla gündemde. Deneyimli kaleci milli futbolcumuz Arda Güler'den yediği gollerle tartışma konusu oldu.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan 30 yaşındaki kaleci, 38 gole engel olamadı. 11 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
