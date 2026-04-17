Arda Güler'den yediği gollerle olay oldu: Yerine Uğurcan Çakır listede
Sezon başında geldiği Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a bir talip daha çıktı.
BAYERN MUNIH UĞURCAN ÇAKIR'LA İLGİLENİYOR
Alman basınından Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı. Alman kulübünün önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği kaydedildi.
GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Öte yandan haberde Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki kaleciyi göndermeyi düşünmediği kaydedildi. Uğurcan Çakır için Inter de devreye girmiş ancak yönetim masaya oturmayı reddetmişti.
ARDA GÜLER'DEN YEDİĞİ GOLLER OLAY OLDU
Bayern Münih'in as kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid maçındaki performansıyla gündemde. Deneyimli kaleci milli futbolcumuz Arda Güler'den yediği gollerle tartışma konusu oldu.
11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan 30 yaşındaki kaleci, 38 gole engel olamadı. 11 maçta ise kalesini gole kapattı.