Galatasaray Victor Osimhen kararını resmen açıkladı
Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
18 Nisan Cumartesi Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
Sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu.
VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ
Bir süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer aldı.
Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla ise kadroda bulunmadı.
İşte Galatasaray’ın kadrosu:
Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina