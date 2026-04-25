Son Dakika | İçişleri Bakanlığı 81 kente genelge yolladı! Okullarda yeni dönem başladı

İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle okullarda fiziki güvenlik, kolluk denetimi, siber takip ve psikolojik destek önlemleri artırılacak. Genelge 81ile yollandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla valiliklere, emniyet ve jandarma birimlerine yeni bir genelge gönderildi. “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri” başlıklı genelgeyle okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

Yeni uygulamada yalnızca fiziki tedbirler değil, erken uyarı sistemi, dijital risklerin takibi, rehberlik çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon da öne çıkarılacak.

Valilikler, alınan önlemleri ve sahada karşılaşılan durumları her ay Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na raporlayacak.

Okul saldırganının annesinin ifadesi ortaya çıktı: "Psikiyatrik raporlar bizim sorumlu davrandığımızın kanıtıdır"

OKULLARA KAMERA SİSTEMİ

Genelgede okul binalarının fiziki güvenlik bakımından yeniden gözden geçirileceği belirtildi. Kamera sistemleri, çevre duvarları, giriş-çıkış noktaları, eşya kontrolü, yangın ve alarm sistemleri kontrol edilecek.

Genelgede şu ifadeler yer aldı

“Okul Güvenlik Kontrol Listesi çerçevesinde tüm okulların fiziki güvenlik tedbirleri (okul yerleşke çevre duvarı, giriş-çıkış müracaat noktası, kamera sistemi, eşya kontrolü, kontrollü geçiş, vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik diğer tedbirler (yangın, alarm, kaçak akım rölesi vb.) millî eğitim müdürlükleriyle eş güdüm içinde gözden geçirilerek eksiklikler ivedilikle giderilecektir. Okullarda okul içi ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacak ve mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulması sağlanacaktır”

GİRİŞ ÇIKIŞ TEK KAPIDAN

Okullarda öğrencilerin ve ziyaretçilerin giriş-çıkışları tek kapıdan kontrollü biçimde sağlanacak. Zorunlu olmayan ek kapılar kapatılacak. Okul çevresindeki duvar, tel örgü ve benzeri fiziki engeller de kontrol edilecek.

Genelgede, riskli davranışların erken fark edilmesi için rehberlik ve takip mekanizmalarının güçlendirileceği de belirtildi:

“Okulların çevresinde bulunan fiziki engeller (duvar, tel-çit vb.) kontrol edilerek eksiklikler giderilecek, öğrenciler ve ziyaretçilerin giriş-çıkışları için zorunlu olmayan ilave kapılar kapatılarak giriş-çıkışların tek bir kapıdan kontrollü şekilde yapılması sağlanacaktır. Şiddet eğilimi, tehdit dili, kontrol sorunları, saldırgan davranış örüntüleri fiziksel veya sözlü olarak gösterilmesi ve dijital mecralarda ortaya çıkan risk işaretleri dikkatle izlenerek, erken uyarı ve erken müdahale mekanizmaları etkin bir şekilde işletilecektir. Risk grubunda yer aldığı düşünülen öğrencilere yönelik müdahale ve sevk çalışmaları gerçekleştirilirken veli iş birliği ile kurumlar arası koordinasyon sağlanacak, gerekli izleme, değerlendirme ve takip mekanizmaları kurulacaktır. Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve onları olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini azaltmak amacıyla öncelikli olarak gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarının etkili bir biçimde yürütülmesi sağlanacaktır. Çocukların gelişiminde ailelerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar artırılacaktır. Dijital risklere karşı öğrenci, öğretmen ve velilerin becerilerini artırmaya yönelik dijital esenlik çalışmaları yaygınlaştırılacaktır”

RİSKLİ OKUL VARSA SABİT KOLLUK GÖREVLİSİ

Genelgeye göre okullar risk düzeylerine göre sınıflandırılacak. Öncelik derecesi yüksek okullarda sabit “Okul Kolluk Görevlisi” bulunacak. Diğer okullarda ise okul yönetimiyle sürekli iletişim kuracak “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” görevlendirilecek.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak. İhtiyaç duyulan okullarda bahçe kapısı dışında motorize ekip veya yaya devriye görevlendirilecek. Okul çevresindeki kör alanlar, metruk yapılar, parklar, internet kafeler ve oyun salonlarında denetimler sıklaştırılacak.

Genelgede bu bölüm için şu ifadeler kullanıldı:

“Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak; okulların güvenlik önceliklerine göre ihtiyaç duyulması halinde okul bahçe kapısının dışında, okul yönetimi ile sürekli irtibatlı, müdahale etme kabiliyetine haiz bir noktada motorize ekip veya yaya devriye görevlendirilecektir. Okul çevresindeki kör alanlar, metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergâhlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacaktır. Siber birimlerimizin kapasitesinin güçlendirilerek siber devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek, internetteki tehlikeler ile sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilerek suç teşkil edenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Çocukların ve gençlerin ateşli silahlara veya benzeri tehlikeli araçlara erişiminin önlenmesi amacıyla okul yönetimleri ile ortak çalışmalar saha denetimleri, istihbari çalışmalar ve risk odaklı uygulamalar artırılacak; taşıma veya bulundurma ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılarak ruhsatsız silahla mücadele tavizsiz şekilde sürdürülecektir”

OKUL ÇEVRESİNE DENETİM

Genelgede okul çevresindeki işletmeler için de yeni denetimler öngörüldü. Kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezi ve açık alkollü içki satılan yerlerin okullara en az 100 metre uzaklıkta bulunması şartına yönelik kontroller artırılacak.

Okul çevresindeki parklar, metruk binalar ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergâhlar da güvenlik planlamasına dâhil edilecek. Risk oluşturan metruk yapıların belediyeler ve il özel idareleri tarafından yıkılması sağlanacak. Okul önlerinde seyyar satıcılara izin verilmeyecek. Çocuklara bağımlılık yapıcı maddelerin satışını önlemek için işletmeler yakından izlenecek.

Servis bekleme alanları da okul yönetimi ve kolluk birimleri tarafından belirlenecek. Özel araçların okul bahçesine girişine izin verilmeyecek. Trafik işaretleri, levhalar, korkuluklar ve üst geçitler gibi eksiklikler ilgili kurumlarla birlikte tamamlanacak.

SİBER DEVRİYE

Genelgede dijital güvenlik de ayrı başlık olarak ele alındı. Okul, öğrenci ve personeli hedef alan tehdit içerikleri hem okul idareleri hem de kolluk birimleri tarafından takip edilecek.

Sosyal medyada hedef gösterme, siber zorbalık, şiddet içerikleri, suçun ve suçlunun özendirilmesi gibi paylaşımlar izlenecek. Şüpheli içerikler için hızlı bildirim mekanizması kurulacak. Okullarda siber olay müdahale prosedürü hazırlanacak.

Öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik farkındalık eğitimleri verilecek. Güvenli internet kullanımı, kişisel veri güvenliği, dijital etik, siber zorbalık ve dolandırıcılık konuları eğitim kapsamına alınacak.

PSİKOLOJİK DESTEK SİSTEMİ

Yeni güvenlik yaklaşımında öğrencilerin yalnızca fiziki güvenliği değil, psikolojik güvenliği de dikkate alınacak. Akran zorbalığı, dışlanma, şiddet eğilimi, travmatik durumlar ve davranış değişiklikleri erken uyarı göstergesi olarak değerlendirilecek.

Risk grubunda olduğu düşünülen öğrenciler için veli iş birliğiyle izleme, değerlendirme ve yönlendirme süreçleri kurulacak. Şiddet olaylarından etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere psikososyal destek sağlanacak.

Ailelere yönelik farkındalık çalışmaları da artırılacak. Velilerin çocuklardaki davranış değişikliklerini, dijital mecralardaki olumsuz yönelimleri ve risk işaretlerini erken fark etmeleri için bilgilendirme yapılacak.

ACİL DURUM PLANLARI YENİLENECEK

Valilikler, kaymakamlıklar, kolluk birimleri, millî eğitim müdürlükleri, sağlık teşkilatı ve ilgili kurumlar arasında müdahale sırası ve koordinasyon usulleri yeniden gözden geçirilecek. Okullar için yangın, doğal afet, güvenlik tehdidi, korunma, kurtarma ve tahliye süreçlerini içeren acil durum planları hazırlanacak.

Genelgede ayrıca medya okuryazarlığı ve aile rehberliği çalışmalarının da artırılması istendi. Dizi, film, dijital yayınlar ve popüler kültür üzerinden şiddetin sıradanlaştırılmasına, suçun cazip gösterilmesine ve silah kullanımının özendirilmesine karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Eğitim sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla da temas kurulacak. Kamuoyuna yapılacak bilgilendirmelerin yalnızca teyitli bilgiye dayanması, provokatif paylaşımlar ve dezenformasyon girişimlerine karşı gerekli işlemlerin sürdürülmesi istendi. (DHA)