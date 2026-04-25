Erdoğan imzaladı: Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Erdoğan imzaladı: Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla madencilik faaliyetlerinde izin süreçlerini düzenleyen yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

2005 yılında yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar doğrultusunda tamamen iptal edildi.

ERDOĞAN İMZALADI

Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik, madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması, süreçlerin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun nasıl sağlanacağını düzenliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu çerçevenin kaldırıldığı ve izin süreçlerinin artık doğrudan Maden Kanunu ile Maden Yönetmeliği hükümleri üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Böylece madencilik alanındaki izin mekanizmasında mevcut idari düzenlemenin sona erdiği, uygulamanın yasal mevzuat üzerinden devam edeceği ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

