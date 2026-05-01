Aziz Yıldırım konuştu flaş Ali Koç iddiası: Gözler Mehmet Ali Aydınlar'da

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararından sonra kulislerde iddialar havalarda uçuşuyor. Aziz Yıldırım açıklama yaptı, ancak bir açıklama yapacak. Ali Koç'la ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gözler Mehmet Ali Aydınlar'ın atacağı adımlarda.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın 6-7 Haziran'da olağanüstü kongre yapılacağını duyurmasından sonra gözler adı geçen isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü isim: Seçim kozu Jürgen KloppFenerbahçe'ye dünyaca ünlü isim: Seçim kozu Jürgen Klopp

Mehmet Ali Aydınlar, kongrede aday olacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamayı kendisini arayan bazı gazetecilere yaptı, henüz resmi bir adım atmadı. Mehmet Ali Aydınlar'ın resmi açıklaması ve projelerini anlatması merakla bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAĞINI AÇIKLADI

Dikkat çeken bir isim de eski başkan Aziz Yıldırım.
Taraftarlardan ve eski yöneticilerden aday olması yönünde istekler alan Yıldırım, açıklama yaptı. Ancak açıklamasında açıklama yapacağını açıkladı. Yıldırım, "Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamsını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Kamuoyunda bazı başkan adaylarıyla görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim” dedi.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAK İDDİASI

Son kongrede Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç da olağanüstü kongre öncesi atacağı adımlar merak edilen isimlerin başında yer alıyor. Aday olup olmayacağı tartışılan Ali Koç, Hürriyet'teki habere göre yakın çevresine kararını "Aday olmayacağım. Kimseyi de işaret etmiyorum. Birini işaret ettiğimi söyleyenler spekülasyon yapıyordur” diyerek duyurdu.

GÖKTÜRK ÇEKİLEBİLİR, SAFİ KARARLI

Başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde çekilebileceğini söylemişti.
Diğer aday Hakan Safi ise kararlı olduğunu duyurdu ve ne olursa olsun kongreya katılacağını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Spor
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi büyük sıkıntı
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi büyük sıkıntı
Nefes kesen 6. etapta zafer Bagatin'in oldu
Nefes kesen 6. etapta zafer Bagatin'in oldu
Galatasaray'da 2 eksik: Samsunspor kadrosu açıklandı
Galatasaray'da 2 eksik: Samsunspor kadrosu açıklandı