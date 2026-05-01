Aziz Yıldırım konuştu flaş Ali Koç iddiası: Gözler Mehmet Ali Aydınlar'da

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın 6-7 Haziran'da olağanüstü kongre yapılacağını duyurmasından sonra gözler adı geçen isimlere çevrildi.

Mehmet Ali Aydınlar, kongrede aday olacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamayı kendisini arayan bazı gazetecilere yaptı, henüz resmi bir adım atmadı. Mehmet Ali Aydınlar'ın resmi açıklaması ve projelerini anlatması merakla bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAĞINI AÇIKLADI

Dikkat çeken bir isim de eski başkan Aziz Yıldırım.

Taraftarlardan ve eski yöneticilerden aday olması yönünde istekler alan Yıldırım, açıklama yaptı. Ancak açıklamasında açıklama yapacağını açıkladı. Yıldırım, "Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamsını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Kamuoyunda bazı başkan adaylarıyla görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim” dedi.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAK İDDİASI

Son kongrede Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç da olağanüstü kongre öncesi atacağı adımlar merak edilen isimlerin başında yer alıyor. Aday olup olmayacağı tartışılan Ali Koç, Hürriyet'teki habere göre yakın çevresine kararını "Aday olmayacağım. Kimseyi de işaret etmiyorum. Birini işaret ettiğimi söyleyenler spekülasyon yapıyordur” diyerek duyurdu.

GÖKTÜRK ÇEKİLEBİLİR, SAFİ KARARLI

Başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde çekilebileceğini söylemişti.

Diğer aday Hakan Safi ise kararlı olduğunu duyurdu ve ne olursa olsun kongreya katılacağını bildirdi.