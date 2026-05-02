Takımı play off'ta fark yiyerek elenince teşekkür edip yolladılar

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Balıkesirspor, sezonu 5. olarak tamamladı ve play off'a kaldı.

Kendi sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan Balıkesirspor, rövanşta ise rakibine 3-0 yenilince elendi.

Bu maçın ardından teknik direktör Zafer Uysal'la yollar ayrıldı.

Uysal, göreve ligin devre arasında başlamış ve Balıkesirspor'u play off'a getirmişti.

AYRILIĞI "BAŞARILAR" DİLEYEREK DUYURDULAR

Balıkesirspor Kulübü, yaptığı bir açıklamayla Zafer Uysal'a veda etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşmesi sona eren Teknik Direktörümüz Zafer Uysal'a, bugüne kadar verdiği emek, özverili çalışmaları ve takımımıza kattığı değerler için içten teşekkürlerimizi sunarız. Zafer Uysal, görev süresi boyunca kulübümüze hizmetten asla ödün vermemiş; profesyonelliği ve bağlılığıyla takdirimizi kazanmıştır. Kendisine bundan sonraki kariyer hayatında başarılar dileriz."