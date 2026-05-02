Galatasaray takıldı: Kırmızı kartlar havada uçuştu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücü, Galatarasay GAİN ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Futbolm Sahası'ndaki karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Galatasaray, üstün oynadığı ilk yarıyı Marta Cintra'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

2 OYUNCUYA KIRMIZI KART

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Hakkarigücü, golü erken buldu.

49. dakikada gelişen bir Hakkarigücü atağında Elizabeth Owusuaa topu ağlara yolladı.

Zaman zaman sertleşen karşılaşmada 2 takımdan da birer oyuncu kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray 2. sırada yer alıyor. Hakkarigücü ise 8. durumda bulunuyor.