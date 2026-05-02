Galatasaray takıldı: Kırmızı kartlar havada uçuştu

Kadın Süper Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta 2 de kırmızı kart çıktı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücü, Galatarasay GAİN ile 1-1 berabere kaldı.
Merzan Futbolm Sahası'ndaki karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Galatasaray, üstün oynadığı ilk yarıyı Marta Cintra'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

2 OYUNCUYA KIRMIZI KART

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Hakkarigücü, golü erken buldu.
49. dakikada gelişen bir Hakkarigücü atağında Elizabeth Owusuaa topu ağlara yolladı.
Zaman zaman sertleşen karşılaşmada 2 takımdan da birer oyuncu kırmızı kart gördü.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray 2. sırada yer alıyor. Hakkarigücü ise 8. durumda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

