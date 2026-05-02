Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig için play-off oynayacak: 18 milyar lira için savaşacak

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Hull City, sahasında Norwich City ile karşı karşıya geldi.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Hull City'e 3 puanı getiren golleri 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada McBurnie attı.

Norwich City'nin tek golü 26. dakikada Toure'den geldi.

HULL CITY PLAY-OFF OYNAYACAK

Bu sonuçla Hull City, puanını 73 yaparak 6. sıraya yükseldi.

Norwich ise 65 puanla 9. sırada kaldı.

Hull City, Wrexham'ın Middlesbrough ile berabere kalması sonrası 6. sırada yer aldı ve Premier Lig için play-off oynamaya hak kazandı.

18 MİLYAR LİRA İÇİN SAVAŞACAK

Championship'i ilk 2 sırada bitiren takım doğrudan Premier Lig'e yükselirken 3-6 sıradaki takımlar play-off mücadelesi verecek.

Premier Lig'e yükselen takım 300 milyon euro (yaklaşık 18 milyar lira) ödeme alacak.

Hull City, Premier Lig'e yükselmek ve 300 milyon euro'yu kasasına koymak için savaşacak.

Coventry ve Ipswich Town'un Premier Lig'e yükseldiği ligde play-off oynayacak takımlar şu şekilde: