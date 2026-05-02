Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma müjdeli haber

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak.

PRİM KARARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, Samsun'dan galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarına bakmadan 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Üst üste 4. şampiyonluk için nefeslerini tutan sarı-kırmızılılarda prim kararı da ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, şampiyonluğu ilan etmeleri halinde 10 milyon Euro prim dağıtacak.

DERBİNİN ARDINDAN 4 MİLYON EURO VERDİ

Dursun Özbek geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisi için 2.5 milyon euro prim sözü vermiş ancak galibiyetin ardından 4 milyon euroya çıkarmıştı.