Galatasaray'da da oynamıştı: Yeni takımı belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray'ın eski oyuncusu Aslıhan Kılıç'ın yeni takımı belli oldu. Geçen sezonu Aras Kargo'da geçiren 28 yaşındaki pasörün Zeren Spor'a transfer olduğu belirtildi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde transferler sürüyor. Sezonun flaş takımı Zeren Spor'un yeni sezon için Aslıhan Kılıç'la anlaştığı belirtildi.

28 yaşında ve 1.82 boyundaki pasörün Mintonette'deki habere göre Zeren Spor'la anlaştığı belirtildi.

HALKBANK'TA BAŞLADI GALATASARAY'DA OYNADI

Voleybola Halkbank'ta başlayan Aslıhan Kılıç, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta oynadıktan sonra Galatasaray Daikin'e transfer oldu.

Sarı kırmızılı formayı da 1 sezon giyen Aslıhan, son olarak Aras Kargo Spor Kulübü'nde oynadı.
Çeşitli dönemlerde milli takım formasıyla da mücadele eden Aslıhan Kılıç, Aras Kargo Spor Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılmasında büyük rol oynamıştı.

Aslıhan'ın milli takım dereceleri şöyle:
2016 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük
2018 Akdeniz Oyunları - Üçüncülük
2021 İslami Dayanışma Oyunları - Şampiyonluk
2022 Akdeniz Oyunları - İkincilik

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

