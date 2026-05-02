Süper Lig'deki 3 maçın VAR hakemleri belli oldu: Galatasaray maçına kritik atama

Süper Lig'de bu akşam oynanacak 3 maçın VAR hakemleri belli oldu.

Lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 7 puan fark olan sarı kırmızılı takım kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsunspor-Galatasaray maçına VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka atandı.

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇINA ÖZER ÖZDEN

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynayacağı Başakşehir maçının VAR hakemi de açıklandı. Karşılaşmada VAR'da Özer Özden görev yapacak.

Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunan Trabzonspor ise kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın VAR hakemliğine de Eren Özyemişçioğlu atandı.