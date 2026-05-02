Kazanırsa 26 yapacak: İşte Galatasaray'ın Samsunspor 11'i

Yayınlanma:
Süper Lig'de lider Galatasaray, Samsun'da şampiyonluk maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı takım rakibini yenerse zaferini ilan edecek ve 26. kez şampiyonluğa ulaşacak. Samsunspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak.
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı takım 26. şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde olan Galatasaray, Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.
Sarı kırmızılı takım üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Samsunspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
İki takım arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

UĞURCAN CEZALI

Galatasaray'ın şampiyonluk maçına Uğurcan Çakır çıkamayacak.
Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Samsun'da Uğurcan'ın yerine kalede Günay Güvenç görev yapacak.
Sakatlığı bulunan Asprilla da kadroda yok.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY: İŞTE İLK 11'LER

Samsunspor: İrfan Can, Joe Mendes, Yunus Emre, Diabate, Borekovic, Soner Gönül, Yalçın, Ntcham, Holse, Elayis, Mouandilmadji.
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA

Fenerbahçe ise bugün kendi sahasında Başakşehir karşısına çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Oğuzhan Aksu.
Trabzonspor da kendi evinde Göztepe'yi konuk edecek. Ozan Ergün'ün yöneteceği maçın başlama saati 20.00.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

