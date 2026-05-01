Galatasaray baştan aşağı değiştirecek

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa doğru giden Galatasaray gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.

TAKIMIN OMURGASI YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Pek çok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, takımın omurgasını yeniden inşa edecek.

YÜKSEK TEMPO VE ATLETİZME DAYALI BİR TAKIM KURULACAK

Hareketli bir transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray yönetimi, yüksek tempo ve atletizme dayalı bir takım oluşturacak.

TAKIMIN MERKEZİNDE VICTOR OSIMHEN VAR

Barcelona'nın Victor Osimhen için yaptığı transfer teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmedikçe Nijeryalı golcüyü takımda tutacak. Yeni sezon için yapılan kadro planlaması Victor Osimhen merkezli şekillenecek.

HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek isteyen Dursun Özbek bu doğrultuda takım bütçesini artırarak yıldız isimlerle anlaşacak.