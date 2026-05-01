Galatasaray baştan aşağı değiştirecek
Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, takımın omurgasını baştan aşağı değiştirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in merkezinde şekillenecek yüksek tempo ve atletizme dayalı bir takım oluşturacak.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa doğru giden Galatasaray gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.
TAKIMIN OMURGASI YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Pek çok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, takımın omurgasını yeniden inşa edecek.
YÜKSEK TEMPO VE ATLETİZME DAYALI BİR TAKIM KURULACAK
Hareketli bir transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray yönetimi, yüksek tempo ve atletizme dayalı bir takım oluşturacak.
TAKIMIN MERKEZİNDE VICTOR OSIMHEN VAR
Barcelona'nın Victor Osimhen için yaptığı transfer teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmedikçe Nijeryalı golcüyü takımda tutacak. Yeni sezon için yapılan kadro planlaması Victor Osimhen merkezli şekillenecek.
HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek isteyen Dursun Özbek bu doğrultuda takım bütçesini artırarak yıldız isimlerle anlaşacak.