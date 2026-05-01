Beşiktaş ilk yarı işi bitirdi: Gaziantep'te zorlanmadı

Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş ilk yarı bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.

DRAGUS'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ev sahibi ekipte Draguş, 88. dakikada fileleri havalandırmayı başarsa da yapılan VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 59 puana ulaşan Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 37 puandaki Gaziantep FK ise 10. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

DETAYLAR

Stat: Gaziantep

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Musfafa Savranlar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic, Rodrigues, Gidado, Kozlowksi, Camara, Maxim, Sorescu, Bayo

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu, Olaitan

Goller: Dk. 8 Djalo, Dk. 22 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Camara (Gaziantep FK)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

