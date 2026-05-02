Mehmet Ali Aydınlar neden aday oldu?

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Olağanüstü kongre kararını açıklayan başkan Sadettin Saran, adaylığını koymayacağını açıklamıştı.

Sarı lacivertli kulüpte adaylık açıklayan 3 isim Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk oldu.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç ise henüz bu konuda açıklama yapmadı.

AYDINLAR NEDEN ADAY OLDU

Gazeteci Cemal Ersen, "Aydınlar neden aday oldu?" başlıklı yazısında "Kaybedeceğini düşündüğü bir yarışa gireceğini sanmam" iddiasında bulundu. Ersen, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kaybedilen Galatasaray derbisinin ve yitirilen şampiyonluğun faturasını teknik direktör Tedesco’ya kesmek, ardından kongre kararı alıp günahlarından arınmaya çalışmak, kusura bakmasın ama Sadettin Saran ve yönetiminin basiretsizliğidir.

Kendisi kulüp tarihinde en az görevde kalan üç-beş başkandan biridir artık. O unvanı çok istedi ama hem kendisi hem camiası hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe tam 12 sezondur ligde şampiyonluk hasreti çekiyor.

Bu süreçte Galatasaray 6 (bu sezon olursa 7), Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1’er kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe taraftarı, kronikleşen sorunların kavgacı değil, öncelikle iç barışı sağlayacak liyakat sahibi güçlü bir liderin etrafında toplanarak çözebileceğine inanıyor.

Gündemde üç isim var. TFF başkanlığından bu yana tanıdığım için söylüyorum; Sayın Mehmet Ali Aydınlar futbol-siyaset dengesini doğru yönetecek, kulübün çıkarlarını uzlaşmacı yaklaşımıyla her platformda savunacak vizyonda bir spor insanıdır. Dolayısıyla kaybedeceğini düşündüğü bir yarışa gireceğini sanmam."