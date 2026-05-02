Alperen Şengün'den veda açıklaması: Hayal kırıklığı

NBA'de Batı Konferansı play off serisinin 6. maçında milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a 98-78 yenildi. Bu sonuçla Houston Rockets elenirken, turu geçen Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Amen Thompson 18, Tari Eason 14 sayı kaydetti. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla LeBron James oldu.

ALPEREN ŞENGÜN: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Alperen Şengün'den maçın ardından sezona veda açıklaması geldi. Milli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Burada kalırsam ya da başka bir yere gidersem oyuna aynı şekilde yaklaşmaya devam edeceğim. Sezonumuzun bu gece bitmesine hazır değildik, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama takımımızla gurur duyuyorum, onları seviyorum. Sonuna kadar mücadele ettik.

Herkes bizden vazgeçti ama biz vazgeçmedik. Günün sonunda beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Buradan dersler çıkarmamız gerekiyor. Önümüzde çok önemli bir yaz dönemi var, ne olursa olsun beraber kalıp önümüzdeki sezon daha güçlü dönmemiz gerekiyor."