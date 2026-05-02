Erol Bulut'un yeni takımı belli oluyor

Yayınlanma:
Son olarak Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Erol Bulut'u yeni takımı belli oluyor. Erol Bulut'un İngiliz takımı Watford'un teknik direktör adayı olduğu ileri sürüldü.

İngiltere'de Championship takımı Cardiff City'i çalıştırdıktan sonra Süper Lig'e Antalyaspor teknik direktörü olarak dönen Erol Bulut'a yine yol göründü.
Erol Bulut'un Championship kulübü Watford'un teknik direktör adayı olduğu belirtildi.
İngiliz basınına göre bu sezon beklediğini bulamayan Watford, teknik direktör Ed Still'le sezon sonunda yollarını ayıracak.

Watford, bu sezon 45 maçta 14 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 16 kez de mağlup oldu. 57 puanla 16. sırada bulunan Watford, sezon başında hedeflediği play off'tan çok uzakta kaldı.

HEDEF EROL BULUT

Watford'un sezon sonunda Ed Still'le yollarını ayıracağı, teknik direktör adayının da Cardiff City'nin eski hocası Erol Bulut olduğu belirtildi.
Erol Bulut, Cardiff'te 58 maça çıktı. 22 galibiyet, 6 beraberlik alan Cardiff, 30 maçta da yenildi.
Bulut, Antalyaspor'da ise 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetten sonra görevden alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

