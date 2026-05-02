"Çekil yolumdan şişko" dediği için kırmızı kart gördü

İspanya 2. Ligi'nde Leganesli Roberto Lobez, oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine giderken temsilciyle "Çekil yolumdan şişko" dediği için kırmızı kart gördü.

İspanya 2. Ligi'nde şampiyonluk için oynayan Deportivo La Coruna ile ligde kalma mücadelesi veren Leganes karşı karşıya geldi.

Orden y control: armas del CD Leganés para sellar la permanencia
Kritik maçın 64. dakikasında Deportivo Zakaria Eddahchouri'nin golüyle öne geçti. Leganes, 10 dakika sonra Juan Diaz'la beraberliği sağladı. 77'de Noe Deportivo'yu bir kez daha öne geçirirken, Leganes gergin geçen maçın 90. dakikasında penaltı kaçırdı. Deportivo sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OYUNDAN ÇIKTI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın en enteresan olayı ise son anlarda yaşandı.
Leganes oyuncusu Roberto Lopez, 88. dakikada oyundan alındı.

Ağzını kapatan futbolcular kırmızı kart görecekAğzını kapatan futbolcular kırmızı kart görecek

İspanyol basınından Marca'daki habere göre Lopez'in oyundan çıkıp yedek kulübesine giderken önündeki saha temsilcisine "Çekil yolumdan şişko" dediği iddia edildi.
Bu söz iletilince hakem de Lopez'e kırmızı kart gösterdi.
Hakemin maç raporunda kırmızı kartın gerekçesini de bu şekilde anlattığı ortaya çıktı.
Futbolcunun ne kadar ceza alacağına federasyonun karar vereceği de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
