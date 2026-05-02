"Çekil yolumdan şişko" dediği için kırmızı kart gördü

İspanya 2. Ligi'nde şampiyonluk için oynayan Deportivo La Coruna ile ligde kalma mücadelesi veren Leganes karşı karşıya geldi.



Kritik maçın 64. dakikasında Deportivo Zakaria Eddahchouri'nin golüyle öne geçti. Leganes, 10 dakika sonra Juan Diaz'la beraberliği sağladı. 77'de Noe Deportivo'yu bir kez daha öne geçirirken, Leganes gergin geçen maçın 90. dakikasında penaltı kaçırdı. Deportivo sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OYUNDAN ÇIKTI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın en enteresan olayı ise son anlarda yaşandı.

Leganes oyuncusu Roberto Lopez, 88. dakikada oyundan alındı.

Ağzını kapatan futbolcular kırmızı kart görecek

İspanyol basınından Marca'daki habere göre Lopez'in oyundan çıkıp yedek kulübesine giderken önündeki saha temsilcisine "Çekil yolumdan şişko" dediği iddia edildi.

Bu söz iletilince hakem de Lopez'e kırmızı kart gösterdi.

Hakemin maç raporunda kırmızı kartın gerekçesini de bu şekilde anlattığı ortaya çıktı.

Futbolcunun ne kadar ceza alacağına federasyonun karar vereceği de belirtildi.