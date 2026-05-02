Okan Buruk istemiş Fenerbahçe kapmıştı: Galatasaray'da transfer sürprizi

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların daha önce Okan Buruk'un istediği ancak Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı oyuncuyu tekrar gündemine aldığı ileri sürüldü.

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, transfer çalmışmalarını da sürdürüyor.
Sarı kırmızılılarda sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah'taki habere göre; 10 numara pozisyonunda oynayabilecek futbolcu isteyen teknik direktör Okan Buruk'a daha önce istediği ancak Fenerbahçe'nin aldığı Sebastian Szymanski'nin önerildiği ileri sürüldü.
2023 yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın transfer listesinde olan Polonyalı futbolcuyu son anda devreye giren Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

O dönem Fenerbahçe yönetiminde yer alan Selahattin Baki, bu transfer sonrasında "Florya'nın kalbinden aldık" demişti.

FENERBAHÇE'DEN RENNES'E GİTTİ

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de 2.5 sezon forma giydi. 134 maçta 22 gol atarken, 28 asist yaptı.

Bu sezonun devre arasında ise 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu. Burada 13 maçta 1 gol attı, 3 de gol pası verdi.
26 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği de haberde yer aldı.

